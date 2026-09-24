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Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка

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Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 1
Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 2
Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 3
Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 4
Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 5
Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 6
Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 7
Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 8
Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 9
Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 10
Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Hole
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 1
  • Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 2
  • Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 3
  • Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 4
  • Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 5
  • Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 6
  • Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 7
  • Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 8
  • Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 9
  • Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 10
  • Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711644
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Загружаем...
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Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Hole
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
They Dance, Quiet Eyes, Save The Best For Later, Have A Heart, Love In Motion, Gimme A Break (бонус-трек), Jane Jane, Jump & Run, I, A Shout In The Dark, Gimme A Break (рок-версия/бонус-трек)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка

LP — лимитированный тираж 180-граммового золотистого винила с 4-страничным буклетом, содержащим тексты песен. Ремастеринг впервые выполнен с оригинальных мастер-лент. Включает две версии песни « Gimme A Break » в качестве бонус-треков. Тираж — всего 1000 экземпляров с индивидуальными номерами. The Hole — восемнадцатый студийный альбом легендарной голландской группы Golden Earring выпущенный в мае 1986 года. В него вошёл их хит « Quiet Eyes », вошедший в десятку лучших. Обложку создал сам фотограф, режиссёр и клипмейкер Антон Корбейн (U2, Depeche Mode, Майлз Дэвис, Брюс Спрингстин и др.). Архивариус группы Golden Earring Воутер Бесселс впервые сделал ремастеринг пластинки с оригинальных мастер-лент и добавил две версии песни « Gimme a Break » в качестве бонус-треков к этому фантастическому переизданию. The Hole (Remastered) выпущен ограниченным тиражом в 1000 индивидуально пронумерованных копий на золотистом виниле и включает четырёхстраничный буклет с текстами песен.

Отзывы о товаре Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262031579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Hole
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
They Dance, Quiet Eyes, Save The Best For Later, Have A Heart, Love In Motion, Gimme A Break (бонус-трек), Jane Jane, Jump & Run, I, A Shout In The Dark, Gimme A Break (рок-версия/бонус-трек)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Описание
LP — лимитированный тираж 180-граммового золотистого винила с 4-страничным буклетом, содержащим тексты песен. Ремастеринг впервые выполнен с оригинальных мастер-лент. Включает две версии песни « Gimme A Break » в качестве бонус-треков. Тираж — всего 1000 экземпляров с индивидуальными номерами. The Hole — восемнадцатый студийный альбом легендарной голландской группы Golden Earring выпущенный в мае 1986 года. В него вошёл их хит « Quiet Eyes », вошедший в десятку лучших. Обложку создал сам фотограф, режиссёр и клипмейкер Антон Корбейн (U2, Depeche Mode, Майлз Дэвис, Брюс Спрингстин и др.). Архивариус группы Golden Earring Воутер Бесселс впервые сделал ремастеринг пластинки с оригинальных мастер-лент и добавил две версии песни « Gimme a Break » в качестве бонус-треков к этому фантастическому переизданию. The Hole (Remastered) выпущен ограниченным тиражом в 1000 индивидуально пронумерованных копий на золотистом виниле и включает четырёхстраничный буклет с текстами песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Golden Earring - Hole (coloured) (8719262031579) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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