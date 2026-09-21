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Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка

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Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка - фото 1
Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка - фото 2
Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
The Sound Of Music
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка - фото 1
  • Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка - фото 2
  • Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711640
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863041533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
The Sound Of Music
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Sound Of Music, Climb Ev'ry Mountain, Do-Re-Mi, Edelweiss, My Favorite Things, The Lonely Goatherd, Sixteen Going On Seventeen, So Long, Farewell, Maria/Korea, Arirang
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка

"The Sound Of Music" - студийный альбом всемирно известной индастриал-группы Laibach, выпущенный в 2018 году. Laibach - всемирно известная группа из Словении, оказавшая большое влияние на развитие стиля индастриал. Коллектив появился в 1980 году, Laibach - это название города Любляны по-немецки. В музыке и концертных выступлениях группы использует выразительные элементы милитаризма и тоталитаризма. В 2015 году группа дала 2 концерта в Северной Корее, приурочив их к 70-ой годовщине освобождения страны от японской оккупации.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863041533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
The Sound Of Music
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Sound Of Music, Climb Ev'ry Mountain, Do-Re-Mi, Edelweiss, My Favorite Things, The Lonely Goatherd, Sixteen Going On Seventeen, So Long, Farewell, Maria/Korea, Arirang
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"The Sound Of Music" - студийный альбом всемирно известной индастриал-группы Laibach, выпущенный в 2018 году. Laibach - всемирно известная группа из Словении, оказавшая большое влияние на развитие стиля индастриал. Коллектив появился в 1980 году, Laibach - это название города Любляны по-немецки. В музыке и концертных выступлениях группы использует выразительные элементы милитаризма и тоталитаризма. В 2015 году группа дала 2 концерта в Северной Корее, приурочив их к 70-ой годовщине освобождения страны от японской оккупации.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Laibach - The Sound Of Music (5400863041533) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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