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Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка

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Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 1
Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 2
Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 3
Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 4
Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 5
Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 6
Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 7
Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 8
Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 9
Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Liars
Альбом (сингл)
TFCF
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 1
  • Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 2
  • Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 3
  • Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 4
  • Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 5
  • Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 6
  • Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 7
  • Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 8
  • Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 9
  • Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711634
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5414939955983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Liars
Альбом (сингл)
TFCF
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Grand Delusional, Clich? Suite, Zero, No Help Pamphlet, Face To Face With My Face, Emblems Of Another Story, No Tree No Branch, Cred Woes, Coins In My Caged Fist, Ripe Ripe Rot, Crying Fountain
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Grand Delusional, Clich? Suite, Zero, No Help Pamphlet, Face To Face With My Face, Emblems Of Another Story, No Tree No Branch, Cred Woes, Coins In My Caged Fist, Ripe Ripe Rot, Crying Fountain

Отзывы о товаре Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5414939955983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Liars
Альбом (сингл)
TFCF
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Grand Delusional, Clich? Suite, Zero, No Help Pamphlet, Face To Face With My Face, Emblems Of Another Story, No Tree No Branch, Cred Woes, Coins In My Caged Fist, Ripe Ripe Rot, Crying Fountain
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Grand Delusional, Clich? Suite, Zero, No Help Pamphlet, Face To Face With My Face, Emblems Of Another Story, No Tree No Branch, Cred Woes, Coins In My Caged Fist, Ripe Ripe Rot, Crying Fountain
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Liars - TFCF (coloured) (5414939955983) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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