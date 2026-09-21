Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Worship Music
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
В наличии
Код товара: 711610
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361216641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Worship Music
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Worship, Earth On Hell, The Devil You Know, Fight 'Em 'Til You Can't, I'm Alive, In The End, The Giant, Judas Priest, Crawl, The Constant, Revolution Screams, New Noise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка
Десятый студийный альбом американской треш-метал группы Anthrax, выпущенный в сентябре 2011 года. Это первый альбом после творческой паузы длиной в 8 лет. Worship Music знаменует возвращение бывшего вокалиста группы Джоуи Белладонна, участника классического состава Anthrax с 1984 по 1992 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361216641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Worship Music
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Worship, Earth On Hell, The Devil You Know, Fight 'Em 'Til You Can't, I'm Alive, In The End, The Giant, Judas Priest, Crawl, The Constant, Revolution Screams, New Noise
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Десятый студийный альбом американской треш-метал группы Anthrax, выпущенный в сентябре 2011 года. Это первый альбом после творческой паузы длиной в 8 лет. Worship Music знаменует возвращение бывшего вокалиста группы Джоуи Белладонна, участника классического состава Anthrax с 1984 по 1992 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - стоимость товара 4850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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