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Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка

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Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 1
Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 2
Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 3
Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 4
Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 5
Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 6
Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Worship Music
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 1
  • Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 2
  • Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 3
  • Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 4
  • Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 5
  • Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 6
  • Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711610
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка
4 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361216641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Worship Music
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Worship, Earth On Hell, The Devil You Know, Fight 'Em 'Til You Can't, I'm Alive, In The End, The Giant, Judas Priest, Crawl, The Constant, Revolution Screams, New Noise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка

Десятый студийный альбом американской треш-метал группы Anthrax, выпущенный в сентябре 2011 года. Это первый альбом после творческой паузы длиной в 8 лет. Worship Music знаменует возвращение бывшего вокалиста группы Джоуи Белладонна, участника классического состава Anthrax с 1984 по 1992 год.

Отзывы о товаре Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361216641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Worship Music
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Worship, Earth On Hell, The Devil You Know, Fight 'Em 'Til You Can't, I'm Alive, In The End, The Giant, Judas Priest, Crawl, The Constant, Revolution Screams, New Noise
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Десятый студийный альбом американской треш-метал группы Anthrax, выпущенный в сентябре 2011 года. Это первый альбом после творческой паузы длиной в 8 лет. Worship Music знаменует возвращение бывшего вокалиста группы Джоуи Белладонна, участника классического состава Anthrax с 1984 по 1992 год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anthrax - Worship Music (0727361216641) виниловая пластинка - стоимость товара 4850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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