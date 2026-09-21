Top.Mail.Ru
Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 1
Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 2
Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 3
Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 4
Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 5
Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 6
Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 7
Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 8
Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
A Sonication
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 1
  • Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 2
  • Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 3
  • Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 4
  • Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 5
  • Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 6
  • Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 7
  • Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 8
  • Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711604
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629710446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
A Sonication
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Silver Linings, Evenfall, In Solitude, The Prolonging, Beyond the Seventh Sun, Stardust, The Sun Eater, A Sonication
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка

Немецкая метал-группа Obscura выпускает свой седьмой студийный альбом "A Sonication" на лейбле Nuclear Blast. Издание на цветном виниле. В 2025 году Obscura продемонстрирует свое музыкальное мастерство, тематическую сложность и лирические амбиции в новом альбоме "A Sonication". Несколько громких туров по Европе, Северной Америке и Азии запланированы до 2025 года, а также группа планирует Австралию, Латинскую Америку и не только. Поистине, нет группы, похожей на Obscura. Группа продолжает оставаться маяком перемен. "A Sonication" доказывает, что упорство, настойчивость и предприимчивость могут достичь чего угодно. Добро пожаловать на новый уровень!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629710446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
A Sonication
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Silver Linings, Evenfall, In Solitude, The Prolonging, Beyond the Seventh Sun, Stardust, The Sun Eater, A Sonication
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Немецкая метал-группа Obscura выпускает свой седьмой студийный альбом "A Sonication" на лейбле Nuclear Blast. Издание на цветном виниле. В 2025 году Obscura продемонстрирует свое музыкальное мастерство, тематическую сложность и лирические амбиции в новом альбоме "A Sonication". Несколько громких туров по Европе, Северной Америке и Азии запланированы до 2025 года, а также группа планирует Австралию, Латинскую Америку и не только. Поистине, нет группы, похожей на Obscura. Группа продолжает оставаться маяком перемен. "A Sonication" доказывает, что упорство, настойчивость и предприимчивость могут достичь чего угодно. Добро пожаловать на новый уровень!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Obscura - A Sonication (coloured) (4065629710446) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...