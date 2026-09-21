Nightwish - Human.:II:Nature. (0727361520410) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Human.:II:Nature.
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 711603
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361520410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Human.:II:Nature.
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Music, Noise, Shoemaker, Harvest, Pan, How's The Heart?, Procession, Tribal, Endlessness, Vista, The Blue, The Green, Moors, Aurorae, The Snow, "Hurrian Hymn To Nikkal"), Astra
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nightwish - Human.:II:Nature. (0727361520410) виниловая пластинка
Nuclear Blast представляет девятый студийный альбом финской симфоник-метал-группы Nightwish. Его выход запланирован на 10 апреля 2020 года. Это первый альбом группы на двух дисках: девять песен на первом и одна, оркестровая, длительностью 35 минут, разделённая на восемь частей, на втором. Запись альбома проходила с августа по октябрь 2019 года в лагере R?sk?, студии Petrax и замке Тройкингтон. Сведением занимались Микко Кармила в студии Finnvox, а также Туомас Холопайнен и Теро Киннунен. Мастеринг был выполнен также в студии Finnvox, за него отвечал Мика Юссила. Human. :II: Nature. стал первым студийным альбомом Nightwish с Каем Хахто[en] в качестве постоянного участника группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361520410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Human.:II:Nature.
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Music, Noise, Shoemaker, Harvest, Pan, How's The Heart?, Procession, Tribal, Endlessness, Vista, The Blue, The Green, Moors, Aurorae, The Snow, "Hurrian Hymn To Nikkal"), Astra
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Nuclear Blast представляет девятый студийный альбом финской симфоник-метал-группы Nightwish. Его выход запланирован на 10 апреля 2020 года. Это первый альбом группы на двух дисках: девять песен на первом и одна, оркестровая, длительностью 35 минут, разделённая на восемь частей, на втором. Запись альбома проходила с августа по октябрь 2019 года в лагере R?sk?, студии Petrax и замке Тройкингтон. Сведением занимались Микко Кармила в студии Finnvox, а также Туомас Холопайнен и Теро Киннунен. Мастеринг был выполнен также в студии Finnvox, за него отвечал Мика Юссила. Human. :II: Nature. стал первым студийным альбомом Nightwish с Каем Хахто[en] в качестве постоянного участника группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Nightwish - Human.:II:Nature. (0727361520410) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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