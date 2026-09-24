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Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка

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Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 1
Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 2
Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 3
Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 4
Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 5
Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 6
Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 7
Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Pieces EP
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 1
  • Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 2
  • Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 3
  • Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 4
  • Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 5
  • Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 6
  • Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 7
  • Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711581
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629691813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Pieces EP
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, Pieces, I Wish You Hell, Carnal Tomb, Dead, Torn Apart
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка

По сей день EP "Pieces", первоначально выпущенный в 1992 году, является воплощением бескомпромиссного шведского дэт-метала.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629691813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Pieces EP
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro, Pieces, I Wish You Hell, Carnal Tomb, Dead, Torn Apart
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
По сей день EP "Pieces", первоначально выпущенный в 1992 году, является воплощением бескомпромиссного шведского дэт-метала.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dismember - Pieces EP (4065629691813) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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