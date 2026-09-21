Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка
Junior — третий студийный альбом норвежского дуэта R?yksopp выпущенный 23 марта 2009 года. Альбом был выложен для общего доступа на веб-сайте группы 13 марта 2009 года, ещё до официального релиза. Альбом представляет собой смешение разных стилей двух предыдущих студийных альбомов, «Melody AM» и «The Analysis», исполненных вокалистками Робин, Люкке Ли, Карин Дрейер Андерссон и Аннели Дреккер. R?yksopp представили первый трек с альбома «Happy Up Here», ещё 9 января 2009 года на BBC Radio 1. Вторым синглом стала композиция «The Girl and the Robot», исполненная шведской певицей Робин. «This Must Be It», исполненная Карин Дрейер Андерссон, 26 октября 2009 года в видео сингла с третьего альбома. «Это то, что я хочу» было включено как часть официального саундтрека в видеоигру FIFA 10 студии Electronic Arts. «R?yksopp Forever» также использовалась в качестве фоновой музыки в промо-выпуске «Вспомни, что будет», показанном телесетью Channel 5 в сентябре 2009 года, а также в качестве фоновой музыки на шоу The X Factor 2009 года.
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