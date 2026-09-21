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Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка

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Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 1
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 2
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 3
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 4
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 5
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 6
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 7
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 8
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 9
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 10
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 11
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 12
Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Junior
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 1
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 2
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 3
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 4
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 5
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 6
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 7
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 8
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 9
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 10
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 11
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 12
  • Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711555
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Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5099969390814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Junior
Жанр
House
Трек-лист
R?yksopp Forever, Vision One, Miss It So Much, Tricky Tricky, Happy Up Here, The Girl And The Robot, It, Silver Cruiser, True To Life, It's What I Want, You Don't Have A Clue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка

Junior — третий студийный альбом норвежского дуэта R?yksopp выпущенный 23 марта 2009 года. Альбом был выложен для общего доступа на веб-сайте группы 13 марта 2009 года, ещё до официального релиза. Альбом представляет собой смешение разных стилей двух предыдущих студийных альбомов, «Melody AM» и «The Analysis», исполненных вокалистками Робин, Люкке Ли, Карин Дрейер Андерссон и Аннели Дреккер. R?yksopp представили первый трек с альбома «Happy Up Here», ещё 9 января 2009 года на BBC Radio 1. Вторым синглом стала композиция «The Girl and the Robot», исполненная шведской певицей Робин. «This Must Be It», исполненная Карин Дрейер Андерссон, 26 октября 2009 года в видео сингла с третьего альбома. «Это то, что я хочу» было включено как часть официального саундтрека в видеоигру FIFA 10 студии Electronic Arts. «R?yksopp Forever» также использовалась в качестве фоновой музыки в промо-выпуске «Вспомни, что будет», показанном телесетью Channel 5 в сентябре 2009 года, а также в качестве фоновой музыки на шоу The X Factor 2009 года.

Отзывы о товаре Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5099969390814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Royksopp
Альбом (сингл)
Junior
Жанр
House
Трек-лист
R?yksopp Forever, Vision One, Miss It So Much, Tricky Tricky, Happy Up Here, The Girl And The Robot, It, Silver Cruiser, True To Life, It's What I Want, You Don't Have A Clue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Junior — третий студийный альбом норвежского дуэта R?yksopp выпущенный 23 марта 2009 года. Альбом был выложен для общего доступа на веб-сайте группы 13 марта 2009 года, ещё до официального релиза. Альбом представляет собой смешение разных стилей двух предыдущих студийных альбомов, «Melody AM» и «The Analysis», исполненных вокалистками Робин, Люкке Ли, Карин Дрейер Андерссон и Аннели Дреккер. R?yksopp представили первый трек с альбома «Happy Up Here», ещё 9 января 2009 года на BBC Radio 1. Вторым синглом стала композиция «The Girl and the Robot», исполненная шведской певицей Робин. «This Must Be It», исполненная Карин Дрейер Андерссон, 26 октября 2009 года в видео сингла с третьего альбома. «Это то, что я хочу» было включено как часть официального саундтрека в видеоигру FIFA 10 студии Electronic Arts. «R?yksopp Forever» также использовалась в качестве фоновой музыки в промо-выпуске «Вспомни, что будет», показанном телесетью Channel 5 в сентябре 2009 года, а также в качестве фоновой музыки на шоу The X Factor 2009 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Royksopp - Junior (5099969390814) виниловая пластинка - по цене 6730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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