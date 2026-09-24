Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Iron Maiden - Maiden Voyage (coloured) (9120005654266) виниловая пластинка
Iron Maiden – британская хеви-метал-группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала (NWOBHM), а позже оказала значительное влияние на развитие метала в целом. Основателем группы, автором большинства песен (как музыки, так и текстов) и бессменным лидером коллектива является бас-гитарист Стив Харрис. Под его руководством группа, претерпев значительные изменения в составе, прошла путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне. Немаловажную роль в успехе группы также сыграл менеджер Iron Maiden Род Смоллвуд, который присоединился к группе с момента её основания и остается в ней по сей день, а также фронтмен Брюс Дикинсон, сменивший в 1981 году Пола Ди'Aнно. Iron Maiden продали свыше 100 миллионов экземпляров альбомов по всему миру (четыре альбома достигли первого места по продажам и пятнадцать из них попали в топ 10 хит-парадов одной лишь Британии). За международные достижения коллектив в 2002 году был награждён премией Ivor Novello Awards, а в 2005 году музыканты были приглашены оставить отпечатки ладоней в цементе на Hollywood RockWalk (Бульвар Сансет, Лос-Анджелес).
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Теги товара: Iron Maiden
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Теги товара: Iron Maiden
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