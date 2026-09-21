One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка
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Описание товара One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка
Four — четвертый студийный альбом англо-ирландский Бойз-бэнд One Direction. Студийный альбом FOUR, пожалуй, самой успешной группы планеты на данный момент, One Direction. Парни не скрывают, что хотели бы повторить успех предыдущего релиза Midnight Memories, ставшего самым продаваемым альбомом 2013 года. Мировая премьера новой работы коллектива состоится 17 ноября. Название альбома означает одновременно и четвертый по счету альбом и четыре года существования группы, за которые ребята сумели вырасти в звезд поистине мирового масштаба. Третий альбом Midnight Memories сделал их первой группой в истории шоу-бизнеса, каждый из трех релизов которой дебютировал на первой строчке американского Billboard, альбом стал №1 в 20 странах по всему миру!. У новой масштабной работы шансы на грандиозный успех тоже более чем убедительные, ведь, во-первых, это будет самый откровенный альбом из всей дискографии коллектива, а во-вторых, он выходит вслед за грандиозным гастрольным туром «Where We Are» и всемирным показом фильма-концерта «This Is Us». 3 миллиарда просмотров в YouTube, 20 миллионов фолловеров в Twitter и 34 миллиона в Facebook, 46 миллионов проданных альбомов.
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