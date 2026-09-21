Top.Mail.Ru
One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 1
One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 2
One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 3
One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 4
One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 5
One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 6
One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 7
One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 8
One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 9
One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
One Direction
Альбом (сингл)
Four
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 1
  • One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 2
  • One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 3
  • One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 4
  • One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 5
  • One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 6
  • One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 7
  • One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 8
  • One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 9
  • One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711487
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430671010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
One Direction
Альбом (сингл)
Four
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Steal My Girl, Ready To Run, Where Do Broken Hearts Go, 18, Girl Almighty, Fool's Gold, Night Changes, No Control, Fireproof, Spaces, Stockholm Syndrome, Clouds
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка

Four — четвертый студийный альбом англо-ирландский Бойз-бэнд One Direction. Студийный альбом FOUR, пожалуй, самой успешной группы планеты на данный момент, One Direction. Парни не скрывают, что хотели бы повторить успех предыдущего релиза Midnight Memories, ставшего самым продаваемым альбомом 2013 года. Мировая премьера новой работы коллектива состоится 17 ноября. Название альбома означает одновременно и четвертый по счету альбом и четыре года существования группы, за которые ребята сумели вырасти в звезд поистине мирового масштаба. Третий альбом Midnight Memories сделал их первой группой в истории шоу-бизнеса, каждый из трех релизов которой дебютировал на первой строчке американского Billboard, альбом стал №1 в 20 странах по всему миру!. У новой масштабной работы шансы на грандиозный успех тоже более чем убедительные, ведь, во-первых, это будет самый откровенный альбом из всей дискографии коллектива, а во-вторых, он выходит вслед за грандиозным гастрольным туром «Where We Are» и всемирным показом фильма-концерта «This Is Us». 3 миллиарда просмотров в YouTube, 20 миллионов фолловеров в Twitter и 34 миллиона в Facebook, 46 миллионов проданных альбомов.

Отзывы о товаре One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430671010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
One Direction
Альбом (сингл)
Four
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Steal My Girl, Ready To Run, Where Do Broken Hearts Go, 18, Girl Almighty, Fool's Gold, Night Changes, No Control, Fireproof, Spaces, Stockholm Syndrome, Clouds
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Four — четвертый студийный альбом англо-ирландский Бойз-бэнд One Direction. Студийный альбом FOUR, пожалуй, самой успешной группы планеты на данный момент, One Direction. Парни не скрывают, что хотели бы повторить успех предыдущего релиза Midnight Memories, ставшего самым продаваемым альбомом 2013 года. Мировая премьера новой работы коллектива состоится 17 ноября. Название альбома означает одновременно и четвертый по счету альбом и четыре года существования группы, за которые ребята сумели вырасти в звезд поистине мирового масштаба. Третий альбом Midnight Memories сделал их первой группой в истории шоу-бизнеса, каждый из трех релизов которой дебютировал на первой строчке американского Billboard, альбом стал №1 в 20 странах по всему миру!. У новой масштабной работы шансы на грандиозный успех тоже более чем убедительные, ведь, во-первых, это будет самый откровенный альбом из всей дискографии коллектива, а во-вторых, он выходит вслед за грандиозным гастрольным туром «Where We Are» и всемирным показом фильма-концерта «This Is Us». 3 миллиарда просмотров в YouTube, 20 миллионов фолловеров в Twitter и 34 миллиона в Facebook, 46 миллионов проданных альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


One Direction - Four (0888430671010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...