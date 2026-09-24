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Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка

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Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
MEDDLE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711468
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
MEDDLE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One Of This Day, A Pillow Of Winds, Fearless, San Tropes, Seamus, Echoes
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка

"Meddle" - шестой лонгплей Pink Floyd. Альбом был первоначально выпущен 30 октября 1971 года и обычно рассматривается как музыкальная эволюция Pink Floyd от психоделического рока к арт-року. Альбом пользовался большим успехом и достиг 3-й строчки в британском альбомном чарте. В США альбом "Meddle" стал дважды платиновым. Песни были написаны в основном в сотрудничестве с Роджером Уотерсом, Дэйвом Гилмором, Ником Мэйсоном и Ричардом Райтом. Альбом "Meddle" был записан в период с января по август 1971 года на студиях Air Studios, Abbey Road Studios и Morgan Studios.



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
MEDDLE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One Of This Day, A Pillow Of Winds, Fearless, San Tropes, Seamus, Echoes
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Meddle" - шестой лонгплей Pink Floyd. Альбом был первоначально выпущен 30 октября 1971 года и обычно рассматривается как музыкальная эволюция Pink Floyd от психоделического рока к арт-року. Альбом пользовался большим успехом и достиг 3-й строчки в британском альбомном чарте. В США альбом "Meddle" стал дважды платиновым. Песни были написаны в основном в сотрудничестве с Роджером Уотерсом, Дэйвом Гилмором, Ником Мэйсоном и Ричардом Райтом. Альбом "Meddle" был записан в период с января по август 1971 года на студиях Air Studios, Abbey Road Studios и Morgan Studios.


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Доставка
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Pink Floyd - Meddle (0888751842311) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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