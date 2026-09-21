Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radiorama–Vampires (Swedish Remix), Valerie Dore–King Arthur (Extended Version), Mozzart–Jasmin China Girl, Grant Miller–Red For Love (Remix), Hypnosis*–Droid (Extended Swedish Remix), Joe Yellow–I'm Your Lover (12" Vocal Version), Charlie G.*–Llama L'amour (Extended Version), Lee Marrow–Mr. Fantasy (Vocal), Ken Laszlo–Glasses Man (Vocal), Duke Lake–Satisfaction, Love & Passion (Vocal), Jimmy & Susy–Come Back (Versione Disco), Flexy Summer–Indio, Mike Cannon–Stay (Vocal), Mirage (25)–Change Your Life (Vocal), Alex Chroma Band–A New Day (12" Version), Mark (3)–Dreamland (Vocal), Brian Ice–Night Girl (Swedish Remix), Amy & Alba–Look Into My Eyes (Vocal), Mex (3)–Calling You (Vocal), Micaela–4, 3, 2, 1 (Number Version), Robert Camero–Lady Surprise (Vocal), Visions (2)–Everybody (Remix First Version), Mauro Micheloni & F.m. Band–Looking For Love (Vocal), Karl Olivas–It's Alright
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