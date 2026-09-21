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Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка

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Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 9
Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Italo Disco: Collection
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 9
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711347
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Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204637539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Italo Disco: Collection
Жанр
Диско
Трек-лист
Radiorama–Vampires (Swedish Remix), Valerie Dore–King Arthur (Extended Version), Mozzart–Jasmin China Girl, Grant Miller–Red For Love (Remix), Hypnosis*–Droid (Extended Swedish Remix), Joe Yellow–I'm Your Lover (12" Vocal Version), Charlie G.*–Llama L'amour (Extended Version), Lee Marrow–Mr. Fantasy (Vocal), Ken Laszlo–Glasses Man (Vocal), Duke Lake–Satisfaction, Love & Passion (Vocal), Jimmy & Susy–Come Back (Versione Disco), Flexy Summer–Indio, Mike Cannon–Stay (Vocal), Mirage (25)–Change Your
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
ZYX Italo Disco Collection
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radiorama–Vampires (Swedish Remix), Valerie Dore–King Arthur (Extended Version), Mozzart–Jasmin China Girl, Grant Miller–Red For Love (Remix), Hypnosis*–Droid (Extended Swedish Remix), Joe Yellow–I'm Your Lover (12" Vocal Version), Charlie G.*–Llama L'amour (Extended Version), Lee Marrow–Mr. Fantasy (Vocal), Ken Laszlo–Glasses Man (Vocal), Duke Lake–Satisfaction, Love & Passion (Vocal), Jimmy & Susy–Come Back (Versione Disco), Flexy Summer–Indio, Mike Cannon–Stay (Vocal), Mirage (25)–Change Your Life (Vocal), Alex Chroma Band–A New Day (12" Version), Mark (3)–Dreamland (Vocal), Brian Ice–Night Girl (Swedish Remix), Amy & Alba–Look Into My Eyes (Vocal), Mex (3)–Calling You (Vocal), Micaela–4, 3, 2, 1 (Number Version), Robert Camero–Lady Surprise (Vocal), Visions (2)–Everybody (Remix First Version), Mauro Micheloni & F.m. Band–Looking For Love (Vocal), Karl Olivas–It's Alright

Отзывы о товаре Various Artists - Italo Disco: Collection (0090204637539) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204637539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Italo Disco: Collection
Жанр
Диско
Трек-лист
Radiorama–Vampires (Swedish Remix), Valerie Dore–King Arthur (Extended Version), Mozzart–Jasmin China Girl, Grant Miller–Red For Love (Remix), Hypnosis*–Droid (Extended Swedish Remix), Joe Yellow–I'm Your Lover (12" Vocal Version), Charlie G.*–Llama L'amour (Extended Version), Lee Marrow–Mr. Fantasy (Vocal), Ken Laszlo–Glasses Man (Vocal), Duke Lake–Satisfaction, Love & Passion (Vocal), Jimmy & Susy–Come Back (Versione Disco), Flexy Summer–Indio, Mike Cannon–Stay (Vocal), Mirage (25)–Change Your
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
ZYX Italo Disco Collection
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radiorama–Vampires (Swedish Remix), Valerie Dore–King Arthur (Extended Version), Mozzart–Jasmin China Girl, Grant Miller–Red For Love (Remix), Hypnosis*–Droid (Extended Swedish Remix), Joe Yellow–I'm Your Lover (12" Vocal Version), Charlie G.*–Llama L'amour (Extended Version), Lee Marrow–Mr. Fantasy (Vocal), Ken Laszlo–Glasses Man (Vocal), Duke Lake–Satisfaction, Love & Passion (Vocal), Jimmy & Susy–Come Back (Versione Disco), Flexy Summer–Indio, Mike Cannon–Stay (Vocal), Mirage (25)–Change Your Life (Vocal), Alex Chroma Band–A New Day (12" Version), Mark (3)–Dreamland (Vocal), Brian Ice–Night Girl (Swedish Remix), Amy & Alba–Look Into My Eyes (Vocal), Mex (3)–Calling You (Vocal), Micaela–4, 3, 2, 1 (Number Version), Robert Camero–Lady Surprise (Vocal), Visions (2)–Everybody (Remix First Version), Mauro Micheloni & F.m. Band–Looking For Love (Vocal), Karl Olivas–It's Alright
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