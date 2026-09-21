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Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 купить с доставкой в Москве
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Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6

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Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 1
Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 2
Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 3
Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 4
Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 5
Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 6
Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 7
Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 8
Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 9
Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
  • Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 1
  • Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 2
  • Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 3
  • Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 4
  • Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 5
  • Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 6
  • Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 7
  • Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 8
  • Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 9
  • Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710452
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Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
29х28х8
Вес, кг.
2.19

Описание товара Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6

Легкий и удобный инструмент для ввинчивания и завинчивания шурупов (до6 мм). Мощность двигателя 710 Вт. Скорость вращения шпинделя – 0-4300 об/мин. Число оборотов регулируется акселлератором.



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Отзывы о товаре Шуруповерт (с ограничителем для гипсокартона) DCA APL6




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Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
дрель-шуруповерт
Описание
Легкий и удобный инструмент для ввинчивания и завинчивания шурупов (до6 мм). Мощность двигателя 710 Вт. Скорость вращения шпинделя – 0-4300 об/мин. Число оборотов регулируется акселлератором.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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