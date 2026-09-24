Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (CBS-65)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
15
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 714483
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
15
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-22500
Ширина, см
0
Длина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х10
Вес, кг.
1.7
Описание товара Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (CBS-65)
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (CBS-65)
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
15
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-22500
Ширина, см
0
Развернуть
Длина, см
0
Высота, см
0
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (CBS-65)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ударная (CBS-65) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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