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Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) купить с доставкой в Москве
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Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180)

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Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 1
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 2
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 3
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 4
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 5
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 6
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 7
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 8
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 9
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 10
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 11
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 12
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 13
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 14
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 15
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 16
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 17
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 18
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 19
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 1
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 2
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 3
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 4
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 5
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 6
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 7
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 8
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 9
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 10
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 11
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 12
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 13
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 14
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 15
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 16
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 17
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 18
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 19
  • Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721211
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180)
3 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Крепление патрона
1/4 дюйма
Макс. крутящий момент, Нм
180
Кол-во ударов
4600 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
210x95x260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х10
Вес, кг.
1.24

Описание товара Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180)

Винтоверт оснащен BRUSHLESS двигателем, который обеспечивает высокие удельные характеристики и долгий срок службы. Высокая частота вращения позволяет закручивать крепеж быстрее. Имеет современную аккумуляторную систему LMS , совместимую с одним известным брендом.



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Отзывы о товаре Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Крепление патрона
1/4 дюйма
Макс. крутящий момент, Нм
180
Кол-во ударов
4600 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
210x95x260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Винтоверт оснащен BRUSHLESS двигателем, который обеспечивает высокие удельные характеристики и долгий срок службы. Высокая частота вращения позволяет закручивать крепеж быстрее. Имеет современную аккумуляторную систему LMS , совместимую с одним известным брендом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS), (CSB-180) - по цене 3920 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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