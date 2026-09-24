Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, без АКБ, Профессионал (DL-201)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
В наличии
Код товара: 696225
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 660 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, коробка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9.7
Длина, м
18.5
Высота, см
20.2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
20х19х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, без АКБ, Профессионал (DL-201)
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-201 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Обладает высоким крутящим моментом и надежностью благодаря оптимальному подбору параметров двигателя. Быстрозажимной одномуфтовый патрон – для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Подсветка рабочего места создает удобство при работе в условиях недостаточного освещения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ)
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессион...
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитБесщеточная дрель-шуруповерт (CDB-200) бесщеточная дрель-шурупов...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитВинтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, без АКБ (LMS...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная у...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитБесщеточный винтоверт (CSB-300) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м, без АК...
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитБесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-0 Li-Ion, 18 В ...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CD-40-...
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 , 12 В, 45 Н·м, без АКБ (тип Т7...
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, коробка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9.7
Длина, м
18.5
Высота, см
20.2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал DL-201 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Обладает высоким крутящим моментом и надежностью благодаря оптимальному подбору параметров двигателя. Быстрозажимной одномуфтовый патрон – для максимальной простоты и скорости замены расходного инструмента. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Подсветка рабочего места создает удобство при работе в условиях недостаточного освещения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, без АКБ, Профессионал (DL-201) - этот товар вы можете купить по цене 3660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, без АКБ, Профессионал (DL-201)