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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 9
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 10
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 11
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
23
Макс. диаметр сверления металла
10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ)
3 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
23
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ)

Бесщеточный двигатель: Обеспечивает высокую эффективность работы и увеличивает срок службы инструмента. Напряжение аккумуляторной батареи: 16,8 В, что обеспечивает мощность и отличную производительность. Энергоемкость аккумуляторной батареи: 2 Ач, для длительной работы без необходимости частой подзарядки. Количество аккумуляторных батарей: В комплекте две батареи, что позволяет использовать инструмент на протяжении длительного времени без перерывов. Максимальный крутящий момент: 45 Нм, что позволяет легко сверлить и закручивать даже в твердые материалы. Количество скоростей: Две скорости, для оптимизации работы с различными материалами и задачами. Время зарядки аккумуляторной батареи: всего 2 часа, что позволяет быстро восстановить работоспособность инструмента. Регулировка крутящего момента: 23+1 режимов, что позволяет точно подстраивать силу закручивания под конкретные условия. Скорость холостого хода: 450 об/мин и 1450 об/мин для быстрой и эффективной работы. Тип патрона: Двухмуфтовый быстрозажимной патрон, обеспечивает быструю замену оснастки.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ)




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
23
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточный двигатель: Обеспечивает высокую эффективность работы и увеличивает срок службы инструмента. Напряжение аккумуляторной батареи: 16,8 В, что обеспечивает мощность и отличную производительность. Энергоемкость аккумуляторной батареи: 2 Ач, для длительной работы без необходимости частой подзарядки. Количество аккумуляторных батарей: В комплекте две батареи, что позволяет использовать инструмент на протяжении длительного времени без перерывов. Максимальный крутящий момент: 45 Нм, что позволяет легко сверлить и закручивать даже в твердые материалы. Количество скоростей: Две скорости, для оптимизации работы с различными материалами и задачами. Время зарядки аккумуляторной батареи: всего 2 часа, что позволяет быстро восстановить работоспособность инструмента. Регулировка крутящего момента: 23+1 режимов, что позволяет точно подстраивать силу закручивания под конкретные условия. Скорость холостого хода: 450 об/мин и 1450 об/мин для быстрой и эффективной работы. Тип патрона: Двухмуфтовый быстрозажимной патрон, обеспечивает быструю замену оснастки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


Купить Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ) - по цене 3530 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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