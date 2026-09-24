Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ)
Бесщеточный двигатель: Обеспечивает высокую эффективность работы и увеличивает срок службы инструмента. Напряжение аккумуляторной батареи: 16,8 В, что обеспечивает мощность и отличную производительность. Энергоемкость аккумуляторной батареи: 2 Ач, для длительной работы без необходимости частой подзарядки. Количество аккумуляторных батарей: В комплекте две батареи, что позволяет использовать инструмент на протяжении длительного времени без перерывов. Максимальный крутящий момент: 45 Нм, что позволяет легко сверлить и закручивать даже в твердые материалы. Количество скоростей: Две скорости, для оптимизации работы с различными материалами и задачами. Время зарядки аккумуляторной батареи: всего 2 часа, что позволяет быстро восстановить работоспособность инструмента. Регулировка крутящего момента: 23+1 режимов, что позволяет точно подстраивать силу закручивания под конкретные условия. Скорость холостого хода: 450 об/мин и 1450 об/мин для быстрой и эффективной работы. Тип патрона: Двухмуфтовый быстрозажимной патрон, обеспечивает быструю замену оснастки.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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