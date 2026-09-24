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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-65) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-65)

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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-65) - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-65) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
12
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-65) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-65) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712508
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-65)
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
12
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9
Длина, м
19
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х10
Вес, кг.
1.53

Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-65)

Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого закручивания саморезов до 8 мм диаметром и сверления отверстий до 30 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-65)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
12
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9
Длина, м
19
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого закручивания саморезов до 8 мм диаметром и сверления отверстий до 30 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), (CB-65) – стоимость товара 3280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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