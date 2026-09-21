Top.Mail.Ru
Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 1
Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 2
Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 3
Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 4
Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 5
Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 6
Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 7
Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 8
Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 1
  • Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 2
  • Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 3
  • Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 4
  • Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 5
  • Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 6
  • Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 7
  • Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 8
  • Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710450
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х9х9
Вес, кг.
2.1

Описание товара Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B

Прямая шлифмашина KEYANG PG-600B предназначена для шлифования пресс-форм, отливок, кромок, штампов, оснастки и других мелких деталей, а также для внутреннего шлифования инструментов и деталей машин. Подходит для резьбы по камню и полировке металла.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
KEYANG
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Прямая шлифмашина KEYANG PG-600B предназначена для шлифования пресс-форм, отливок, кромок, штампов, оснастки и других мелких деталей, а также для внутреннего шлифования инструментов и деталей машин. Подходит для резьбы по камню и полировке металла.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...