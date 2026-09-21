Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710450
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х9х9
Вес, кг.
2.1
Описание товара Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B
Прямая шлифмашина KEYANG PG-600B предназначена для шлифования пресс-форм, отливок, кромок, штампов, оснастки и других мелких деталей, а также для внутреннего шлифования инструментов и деталей машин. Подходит для резьбы по камню и полировке металла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитАккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ ...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитУглошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитУШМ STEHER d 180 мм, 2000 Вт, (AGS-180-2000 S)
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405...
-
В наличииЦена 5 320 руб. 9 463 руб.1330 руб. в СплитПолировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00)
-
В наличииЦена 5 470 руб. 7 098 руб.1368 руб. в СплитУглошлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2100М 2100Вт 6500об/ми...
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитУШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S)
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 12 В, d76 мм, без АКБ (тип Т7),...
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, регулировка о...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1500 Вт, d125 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитШлифовальная машина для стен STEHER DWH-900, 900 Вт, диаметр 180...
Прямая шлифмашина KEYANG PG-600B предназначена для шлифования пресс-форм, отливок, кромок, штампов, оснастки и других мелких деталей, а также для внутреннего шлифования инструментов и деталей машин. Подходит для резьбы по камню и полировке металла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шлифмашина прямая KEYANG PG-600B