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Пила дисковая KEYANG CS-7CB купить с доставкой в Москве
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Пила дисковая KEYANG CS-7CB

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Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 1
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 2
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 3
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 4
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Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 6
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 7
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 8
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 9
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 10
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 11
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 12
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 13
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 14
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 15
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 16
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 17
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 18
Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 1
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 2
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 3
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 4
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 5
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 6
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 7
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 8
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 9
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 10
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 11
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 12
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 13
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 14
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 15
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 16
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 17
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 18
  • Пила дискова KEYANG CS-7CB - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710428
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Характеристики

Бренд
KEYANG
Тип товара
Пила дисковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х26
Вес, кг.
6.4

Описание товара Пила дисковая KEYANG CS-7CB

Дисковая пила KEYANG CS-7CB предназначена для резки древесины и декоративной фанеры. Инструмент отлично подойдёт для работ дома, на даче, а также в столярных мастерских.



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Отзывы о товаре Пила дисковая KEYANG CS-7CB




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Характеристики
Бренд
KEYANG
Тип товара
Пила дисковая
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила KEYANG CS-7CB предназначена для резки древесины и декоративной фанеры. Инструмент отлично подойдёт для работ дома, на даче, а также в столярных мастерских.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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