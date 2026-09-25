Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ
это лёгкая и компактная аккумуляторная сабельная пила, разработанная для удобной и эффективной работы одной рукой. Благодаря бесщёточному двигателю и аккумуляторной системе PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, инструмент обеспечивает высокую производительность, долгий срок службы и защиту аккумулятора при любых нагрузках. Сабельная пила идеально подходит для различных задач: резки труб, балок, веток, металлических и пластиковых заготовок. Ход пилки 25,4 мм и переменная скорость позволяют быстро и точно справляться с разными материалами. Система двойного противовеса (VRS) снижает вибрацию до минимального уровня, обеспечивая комфорт и точность при работе. Компактный дизайн облегчает работу в ограниченных пространствах и над головой. Удобная система замены полотен без инструмента (Clic) позволяет быстро переключаться между задачами. Подсветка рабочей зоны реализована с помощью двойного светодиода DUAL LED с предзасветом и послесвечением, обеспечивая отличный обзор до и после реза.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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