Top.Mail.Ru
Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 1
Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 2
Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 3
Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 4
Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 5
Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
  • Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 1
  • Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 2
  • Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 3
  • Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 4
  • Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 5
  • Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710412
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
Аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
450

Описание товара Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020

Аккумуляторная батарея FFBL2020 для аккумуляторных инструментов DCA.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
Аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея FFBL2020 для аккумуляторных инструментов DCA.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор 20В 2.0Ач DCA FFBL2020 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...