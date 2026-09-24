Аккумулятор ЗУБР Power PRO, 20 В, 4.0 А·ч, LMS, ПРОФЕССИОНАЛ (BP-P-20-4)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
В наличии
Код товара: 708447
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3 490 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х7
Вес, г.
840
Описание товара Аккумулятор ЗУБР Power PRO, 20 В, 4.0 А·ч, LMS, ПРОФЕССИОНАЛ (BP-P-20-4)
Источник питания для инструмента ЗУБР Професссионал системы LMS позволит Вам работать дольше и производительнее. Качественные элементы INR-18650 с усовершенствованной технологией обеспечивают повышенные удельные характеристики и длительный срок службы
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
Страна производитель
Китай
Источник питания для инструмента ЗУБР Професссионал системы LMS позволит Вам работать дольше и производительнее. Качественные элементы INR-18650 с усовершенствованной технологией обеспечивают повышенные удельные характеристики и длительный срок службы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумулятор ЗУБР Power PRO, 20 В, 4.0 А·ч, LMS, ПРОФЕССИОНАЛ (BP-P-20-4) - этот товар вы можете купить по цене 3490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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