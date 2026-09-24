Аккумулятор ЗУБР 20 В, 4.0 А·ч, LMS (АКБ-20-4)
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Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 712501
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Min время заряда, мин
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х8
Вес, г.
740
Описание товара Аккумулятор ЗУБР 20 В, 4.0 А·ч, LMS (АКБ-20-4)
ЗУБР 20 В, 4.0 А·ч, аккумулятор LMS АКБ-20-4 - источник питания увеличенной емкости для инструмента ЗУБР системы LMS позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Усовершенствованная технология элементов INR-18650 обеспечивает повышенные удельные характеристики и длительный срок службы. На аккумуляторные батареи ЗУБР системы LMS действует расширенная гарантия 2 года (при условии регистрации инструмента на сайте производителя zubr.ru в течение 4-х недель с момента покупки). Служба качества контролирует процесс производства на каждом этапе.
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Бренд
ЗУБР
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4
Напряжение, В
20
Min время заряда, мин
80
Страна производитель
Китай
ЗУБР 20 В, 4.0 А·ч, аккумулятор LMS АКБ-20-4 - источник питания увеличенной емкости для инструмента ЗУБР системы LMS позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Усовершенствованная технология элементов INR-18650 обеспечивает повышенные удельные характеристики и длительный срок службы. На аккумуляторные батареи ЗУБР системы LMS действует расширенная гарантия 2 года (при условии регистрации инструмента на сайте производителя zubr.ru в течение 4-х недель с момента покупки). Служба качества контролирует процесс производства на каждом этапе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумулятор ЗУБР 20 В, 4.0 А·ч, LMS (АКБ-20-4) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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