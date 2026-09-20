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Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79)

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Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 1
Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 2
Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 3
Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 4
Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 5
Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3000
Напряжение, В
12
  • Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 2
  • Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 3
  • Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 4
  • Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 5
  • Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681520
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3000
Напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х9
Вес, г.
200

Описание товара Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79)

Аккумулятор Bosch 1600A00X79 предназначен для инструментов Bosch напряжением 10.8 В и 12 В. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Bosch GBA Professional 12В 3Ач Li-Ion (1600A00X79)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3000
Напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Bosch 1600A00X79 предназначен для инструментов Bosch напряжением 10.8 В и 12 В. У литий-ионных аккумуляторов отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Имеет возможность долгого хранения без потери заряда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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