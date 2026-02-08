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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU)

22 Отзывы
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 1
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 2
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 3
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 4
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 5
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 6
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 7
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 8
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 9
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 10
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 11
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 12
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 13
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 14
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 15
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 16
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 17
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 18
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 19
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 20
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 21
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 22
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 23
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
0.52 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
автоматическая уборка, обычная уборка, турборежим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 1
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 2
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 3
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 4
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 5
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 6
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 7
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 8
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 9
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 10
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 11
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 12
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 13
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 14
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 15
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 16
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 17
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 18
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 19
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 20
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 21
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 22
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 23
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710037
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
0.52 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
адаптер питания, боковая щетка, держатель салфетки, док-станция, документация, салфетка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
автоматическая уборка, обычная уборка, турборежим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Датчики
датчик перепада высоты, LDS-датчик, датчик обнаружения препятствий, датчик столкновения
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
55
Ширина робота-пылесоса, мм
340
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х15
Вес, кг.
7.01

Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU)

Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C с более точной лазерной навигацией LDS и 4 режимами мощности всасывания. Легко удаляет частицы и волосы благодаря мощности всасывания 5000 Па, имеет вместительный мусорный контейнер, что уменьшит необходимую частоту очистки контейнера от пыли. Наличие резервуара для воды позволит выполнять влажную уборку. Лазерная навигационная система LDS быстро сканирует планировку ваших комнат. Благодаря панорамному сканированию на 360° лазерная навигационная система быстро определяет планировку вашего дома и строит карту уборки помещения в приложении Xiaomi Home. С помощью приложения Xiaomi Home можно выполнить: удаленное управление роботом-пылесосм Xiaomi Robot Vacuum S40C, мониторинг в реальном времени, настроить планирование, выбрать режим очистки, настроить зоны очистки, обновление системы. Xiaomi S40C имеет четыре режима мощности : беззвучный, стандартный, сильный, турбо. Интеллектуальное регулирование подачи воды позволяет адаптировать влажность к различным типам напольных покрытий. Xiaomi S40C может точно определять обстановку, уменьшая проблемы во время уборки, такие как застревание или падение. А также преодолевает вертикальные ступени высотой до 20 мм и хорошо справляется со сложными планировками.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU)

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Инна С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат. теперь он мой любимец. назвали Фицко
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошая упаковка. Качество уборки хорошее
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Игорь Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Подключил к Mi Home, без проблем. Запустил, сразу же поехал создавать карту, на это ушло не более 5 минут. Запустил сухую уборку, Проехал везде убрал, ни разу ни куда не ткнулся, убрал и поехал на док станцию заряжаться. Есть с чем сравнивать, до этот был робот тоже этой же фирмы Е 12, так тот как слепой котёнок тыкался во все препятствия. Карту он не сохранял, не было такой функции и убирался значительно дольше. у этого большой плюс, можно создать несколько карт и есть режим редактирования, ставить виртуальные стены, указывать места где не надо убираться. Контейнер для пыли и для воды отдельные. Говорит на русском, оповещает все события.Так что этим пылесосом доволен на все сто
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Лилия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Полгода в использовании!!! Как я раньше без него жила!?
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
главный работник в доме, разочаровало только что нельзя отрегулировать подачу воды, думал что там стоит клапан и робот регулирует, по факту просто капилярка, товаром доволен, берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Марина З.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотела робот пылесос с множеством функции. Это не первый мой пылесос, он хорошо пылесосил, и водил тряпочкой, делая влажную уборку. Я очень люблю гаджеты которые нам помогают и не согласна, что это просто поиграть! Мой старый пылесос отлично выполнял свои функции и пока он убирался, я делала другие дела. Старый пылесос тоже был Xiaomi. Решила взять более новую версию. Подключила, построил карту, пропылесосил. пол пока не мыл. Всё понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Олеся А.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление огонь, как я раньше без него жила, пыль собрал, полы помыл качественно, в использовании простой. Надеюсь прослужит долго!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
лариса р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает лучше дорогой модели,есть с чем сравнивать,куплен за 9000
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Шамиль А.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда скептически относился к роботам, но на мое удивление, отлично убирает и даже моет!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично пылесосит всю мою студию, прошёлся без носков и ни грязи ни пыли не почувствовал
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
не пожалел от покупки. это второй робот этого бренда. агрегат стал лучше: технологичней. из особенностей - настроить mi home на ios так и не получилось. на андроид приложение встало как родное. еще - датчики лестницы есть но по инструкции надо в приложении делать виртуальную стену для исключения полёта вниз. те я к тому , что если в доме только айфоны то эта марка не оченеь подходит , но для других смартфонов-.отличное решение. касество уборки отличное- заиетно лучше другой модели попроще от хайоми.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Убирает на троечку. Сам ездит на подзарядку.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Елизавета П.

Достоинства:


Комментарий:
Разобрались быстро ,моет хорошо, как и пылесосит . Стулья лучше поднимать ) так как ему немного тяжело , но он ооочень старается ) Проходит каждый уголок . Инструкция подробная . Очень удобно, что говорит на русском , если вдруг потеряли из виду , нажимаешь на кнопочку и это чудо с другой комнаты говорит : Я здесь )))
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё работает чётко, управление и приложение впринципе понятно, хотя как всегда можно было бы и понятнее, но это вкусовщина уже.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мой помощник, не представляю уже жизни без него. Сложности с подключением к вайфаю. Но это больше от того что дома разные сети вайфай, у меня и с Алисой так же. В комментариях видела что люди заморачиваются и как то подключают, но меня вполне устраивает на кнопку нажать и он сам объезжает всю квартиру
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Елена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, понятное приложение, быстро всё настроила, и этот чудо помощник составил план комнат и всё пропылесосил. Всем советую , не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны товаром, все работает исправно, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Виктор Л.

Достоинства:


Комментарий:
оставляет много соринок. после каждой уборки необходимо мыть фильтр. иначе еще хуже убирает...5000Па вакуума навряд ли есть
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Это мой первый робот пылесос. Впечатление хорошее. На 120кв. Зарядки не хватает,едет на зарядку после зарядки запускается с того же места от куда уехал.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
настроил быстро, убирает хорошо, жена довольна рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично справляется с уборкой. Пока всё нравится. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Маргарита И.

Достоинства:


Комментарий:
очень классный, есть русский язык, умный, аккуратно все объезжает, много функций в приложении, есть инструкция на русском



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Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
0.52 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
адаптер питания, боковая щетка, держатель салфетки, док-станция, документация, салфетка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
автоматическая уборка, обычная уборка, турборежим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Развернуть
Датчики
датчик перепада высоты, LDS-датчик, датчик обнаружения препятствий, датчик столкновения
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Потребляемая мощность, Вт
55
Ширина робота-пылесоса, мм
340
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C с более точной лазерной навигацией LDS и 4 режимами мощности всасывания. Легко удаляет частицы и волосы благодаря мощности всасывания 5000 Па, имеет вместительный мусорный контейнер, что уменьшит необходимую частоту очистки контейнера от пыли. Наличие резервуара для воды позволит выполнять влажную уборку. Лазерная навигационная система LDS быстро сканирует планировку ваших комнат. Благодаря панорамному сканированию на 360° лазерная навигационная система быстро определяет планировку вашего дома и строит карту уборки помещения в приложении Xiaomi Home. С помощью приложения Xiaomi Home можно выполнить: удаленное управление роботом-пылесосм Xiaomi Robot Vacuum S40C, мониторинг в реальном времени, настроить планирование, выбрать режим очистки, настроить зоны очистки, обновление системы. Xiaomi S40C имеет четыре режима мощности : беззвучный, стандартный, сильный, турбо. Интеллектуальное регулирование подачи воды позволяет адаптировать влажность к различным типам напольных покрытий. Xiaomi S40C может точно определять обстановку, уменьшая проблемы во время уборки, такие как застревание или падение. А также преодолевает вертикальные ступени высотой до 20 мм и хорошо справляется со сложными планировками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Инна С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат. теперь он мой любимец. назвали Фицко
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошая упаковка. Качество уборки хорошее
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Игорь Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Подключил к Mi Home, без проблем. Запустил, сразу же поехал создавать карту, на это ушло не более 5 минут. Запустил сухую уборку, Проехал везде убрал, ни разу ни куда не ткнулся, убрал и поехал на док станцию заряжаться. Есть с чем сравнивать, до этот был робот тоже этой же фирмы Е 12, так тот как слепой котёнок тыкался во все препятствия. Карту он не сохранял, не было такой функции и убирался значительно дольше. у этого большой плюс, можно создать несколько карт и есть режим редактирования, ставить виртуальные стены, указывать места где не надо убираться. Контейнер для пыли и для воды отдельные. Говорит на русском, оповещает все события.Так что этим пылесосом доволен на все сто
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Лилия Р.

Достоинства:


Комментарий:
Полгода в использовании!!! Как я раньше без него жила!?
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
главный работник в доме, разочаровало только что нельзя отрегулировать подачу воды, думал что там стоит клапан и робот регулирует, по факту просто капилярка, товаром доволен, берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Марина З.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотела робот пылесос с множеством функции. Это не первый мой пылесос, он хорошо пылесосил, и водил тряпочкой, делая влажную уборку. Я очень люблю гаджеты которые нам помогают и не согласна, что это просто поиграть! Мой старый пылесос отлично выполнял свои функции и пока он убирался, я делала другие дела. Старый пылесос тоже был Xiaomi. Решила взять более новую версию. Подключила, построил карту, пропылесосил. пол пока не мыл. Всё понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Олеся А.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление огонь, как я раньше без него жила, пыль собрал, полы помыл качественно, в использовании простой. Надеюсь прослужит долго!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
лариса р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает лучше дорогой модели,есть с чем сравнивать,куплен за 9000
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Шамиль А.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда скептически относился к роботам, но на мое удивление, отлично убирает и даже моет!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично пылесосит всю мою студию, прошёлся без носков и ни грязи ни пыли не почувствовал
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
не пожалел от покупки. это второй робот этого бренда. агрегат стал лучше: технологичней. из особенностей - настроить mi home на ios так и не получилось. на андроид приложение встало как родное. еще - датчики лестницы есть но по инструкции надо в приложении делать виртуальную стену для исключения полёта вниз. те я к тому , что если в доме только айфоны то эта марка не оченеь подходит , но для других смартфонов-.отличное решение. касество уборки отличное- заиетно лучше другой модели попроще от хайоми.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Убирает на троечку. Сам ездит на подзарядку.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Елизавета П.

Достоинства:


Комментарий:
Разобрались быстро ,моет хорошо, как и пылесосит . Стулья лучше поднимать ) так как ему немного тяжело , но он ооочень старается ) Проходит каждый уголок . Инструкция подробная . Очень удобно, что говорит на русском , если вдруг потеряли из виду , нажимаешь на кнопочку и это чудо с другой комнаты говорит : Я здесь )))
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё работает чётко, управление и приложение впринципе понятно, хотя как всегда можно было бы и понятнее, но это вкусовщина уже.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мой помощник, не представляю уже жизни без него. Сложности с подключением к вайфаю. Но это больше от того что дома разные сети вайфай, у меня и с Алисой так же. В комментариях видела что люди заморачиваются и как то подключают, но меня вполне устраивает на кнопку нажать и он сам объезжает всю квартиру
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Елена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, понятное приложение, быстро всё настроила, и этот чудо помощник составил план комнат и всё пропылесосил. Всем советую , не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны товаром, все работает исправно, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Виктор Л.

Достоинства:


Комментарий:
оставляет много соринок. после каждой уборки необходимо мыть фильтр. иначе еще хуже убирает...5000Па вакуума навряд ли есть
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Это мой первый робот пылесос. Впечатление хорошее. На 120кв. Зарядки не хватает,едет на зарядку после зарядки запускается с того же места от куда уехал.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
настроил быстро, убирает хорошо, жена довольна рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично справляется с уборкой. Пока всё нравится. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2025
Маргарита И.

Достоинства:


Комментарий:
очень классный, есть русский язык, умный, аккуратно все объезжает, много функций в приложении, есть инструкция на русском


Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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