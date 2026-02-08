Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU)
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU)
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C с более точной лазерной навигацией LDS и 4 режимами мощности всасывания. Легко удаляет частицы и волосы благодаря мощности всасывания 5000 Па, имеет вместительный мусорный контейнер, что уменьшит необходимую частоту очистки контейнера от пыли. Наличие резервуара для воды позволит выполнять влажную уборку. Лазерная навигационная система LDS быстро сканирует планировку ваших комнат. Благодаря панорамному сканированию на 360° лазерная навигационная система быстро определяет планировку вашего дома и строит карту уборки помещения в приложении Xiaomi Home. С помощью приложения Xiaomi Home можно выполнить: удаленное управление роботом-пылесосм Xiaomi Robot Vacuum S40C, мониторинг в реальном времени, настроить планирование, выбрать режим очистки, настроить зоны очистки, обновление системы. Xiaomi S40C имеет четыре режима мощности : беззвучный, стандартный, сильный, турбо. Интеллектуальное регулирование подачи воды позволяет адаптировать влажность к различным типам напольных покрытий. Xiaomi S40C может точно определять обстановку, уменьшая проблемы во время уборки, такие как застревание или падение. А также преодолевает вертикальные ступени высотой до 20 мм и хорошо справляется со сложными планировками.
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат. теперь он мой любимец. назвали Фицко
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошая упаковка. Качество уборки хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Подключил к Mi Home, без проблем. Запустил, сразу же поехал создавать карту, на это ушло не более 5 минут. Запустил сухую уборку, Проехал везде убрал, ни разу ни куда не ткнулся, убрал и поехал на док станцию заряжаться. Есть с чем сравнивать, до этот был робот тоже этой же фирмы Е 12, так тот как слепой котёнок тыкался во все препятствия. Карту он не сохранял, не было такой функции и убирался значительно дольше. у этого большой плюс, можно создать несколько карт и есть режим редактирования, ставить виртуальные стены, указывать места где не надо убираться. Контейнер для пыли и для воды отдельные. Говорит на русском, оповещает все события.Так что этим пылесосом доволен на все сто
Достоинства:
Комментарий:
Полгода в использовании!!! Как я раньше без него жила!?
Достоинства:
Комментарий:
главный работник в доме, разочаровало только что нельзя отрегулировать подачу воды, думал что там стоит клапан и робот регулирует, по факту просто капилярка, товаром доволен, берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотела робот пылесос с множеством функции. Это не первый мой пылесос, он хорошо пылесосил, и водил тряпочкой, делая влажную уборку. Я очень люблю гаджеты которые нам помогают и не согласна, что это просто поиграть! Мой старый пылесос отлично выполнял свои функции и пока он убирался, я делала другие дела. Старый пылесос тоже был Xiaomi. Решила взять более новую версию. Подключила, построил карту, пропылесосил. пол пока не мыл. Всё понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление огонь, как я раньше без него жила, пыль собрал, полы помыл качественно, в использовании простой. Надеюсь прослужит долго!
Достоинства:
Комментарий:
Работает лучше дорогой модели,есть с чем сравнивать,куплен за 9000
Достоинства:
Комментарий:
Всегда скептически относился к роботам, но на мое удивление, отлично убирает и даже моет!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично пылесосит всю мою студию, прошёлся без носков и ни грязи ни пыли не почувствовал
Достоинства:
Комментарий:
не пожалел от покупки. это второй робот этого бренда. агрегат стал лучше: технологичней. из особенностей - настроить mi home на ios так и не получилось. на андроид приложение встало как родное. еще - датчики лестницы есть но по инструкции надо в приложении делать виртуальную стену для исключения полёта вниз. те я к тому , что если в доме только айфоны то эта марка не оченеь подходит , но для других смартфонов-.отличное решение. касество уборки отличное- заиетно лучше другой модели попроще от хайоми.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Убирает на троечку. Сам ездит на подзарядку.
Достоинства:
Комментарий:
Разобрались быстро ,моет хорошо, как и пылесосит . Стулья лучше поднимать ) так как ему немного тяжело , но он ооочень старается ) Проходит каждый уголок . Инструкция подробная . Очень удобно, что говорит на русском , если вдруг потеряли из виду , нажимаешь на кнопочку и это чудо с другой комнаты говорит : Я здесь )))
Достоинства:
Комментарий:
пока всё работает чётко, управление и приложение впринципе понятно, хотя как всегда можно было бы и понятнее, но это вкусовщина уже.
Достоинства:
Комментарий:
Мой помощник, не представляю уже жизни без него. Сложности с подключением к вайфаю. Но это больше от того что дома разные сети вайфай, у меня и с Алисой так же. В комментариях видела что люди заморачиваются и как то подключают, но меня вполне устраивает на кнопку нажать и он сам объезжает всю квартиру
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, понятное приложение, быстро всё настроила, и этот чудо помощник составил план комнат и всё пропылесосил. Всем советую , не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны товаром, все работает исправно, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
оставляет много соринок. после каждой уборки необходимо мыть фильтр. иначе еще хуже убирает...5000Па вакуума навряд ли есть
Достоинства:
Комментарий:
Это мой первый робот пылесос. Впечатление хорошее. На 120кв. Зарядки не хватает,едет на зарядку после зарядки запускается с того же места от куда уехал.
Достоинства:
Комментарий:
настроил быстро, убирает хорошо, жена довольна рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отлично справляется с уборкой. Пока всё нравится. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
очень классный, есть русский язык, умный, аккуратно все объезжает, много функций в приложении, есть инструкция на русском
Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40C (BHR9664EU)
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат. теперь он мой любимец. назвали Фицко
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошая упаковка. Качество уборки хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Подключил к Mi Home, без проблем. Запустил, сразу же поехал создавать карту, на это ушло не более 5 минут. Запустил сухую уборку, Проехал везде убрал, ни разу ни куда не ткнулся, убрал и поехал на док станцию заряжаться. Есть с чем сравнивать, до этот был робот тоже этой же фирмы Е 12, так тот как слепой котёнок тыкался во все препятствия. Карту он не сохранял, не было такой функции и убирался значительно дольше. у этого большой плюс, можно создать несколько карт и есть режим редактирования, ставить виртуальные стены, указывать места где не надо убираться. Контейнер для пыли и для воды отдельные. Говорит на русском, оповещает все события.Так что этим пылесосом доволен на все сто
Достоинства:
Комментарий:
Полгода в использовании!!! Как я раньше без него жила!?
Достоинства:
Комментарий:
главный работник в доме, разочаровало только что нельзя отрегулировать подачу воды, думал что там стоит клапан и робот регулирует, по факту просто капилярка, товаром доволен, берите не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотела робот пылесос с множеством функции. Это не первый мой пылесос, он хорошо пылесосил, и водил тряпочкой, делая влажную уборку. Я очень люблю гаджеты которые нам помогают и не согласна, что это просто поиграть! Мой старый пылесос отлично выполнял свои функции и пока он убирался, я делала другие дела. Старый пылесос тоже был Xiaomi. Решила взять более новую версию. Подключила, построил карту, пропылесосил. пол пока не мыл. Всё понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление огонь, как я раньше без него жила, пыль собрал, полы помыл качественно, в использовании простой. Надеюсь прослужит долго!
Достоинства:
Комментарий:
Работает лучше дорогой модели,есть с чем сравнивать,куплен за 9000
Достоинства:
Комментарий:
Всегда скептически относился к роботам, но на мое удивление, отлично убирает и даже моет!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично пылесосит всю мою студию, прошёлся без носков и ни грязи ни пыли не почувствовал
Достоинства:
Комментарий:
не пожалел от покупки. это второй робот этого бренда. агрегат стал лучше: технологичней. из особенностей - настроить mi home на ios так и не получилось. на андроид приложение встало как родное. еще - датчики лестницы есть но по инструкции надо в приложении делать виртуальную стену для исключения полёта вниз. те я к тому , что если в доме только айфоны то эта марка не оченеь подходит , но для других смартфонов-.отличное решение. касество уборки отличное- заиетно лучше другой модели попроще от хайоми.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Убирает на троечку. Сам ездит на подзарядку.
Достоинства:
Комментарий:
Разобрались быстро ,моет хорошо, как и пылесосит . Стулья лучше поднимать ) так как ему немного тяжело , но он ооочень старается ) Проходит каждый уголок . Инструкция подробная . Очень удобно, что говорит на русском , если вдруг потеряли из виду , нажимаешь на кнопочку и это чудо с другой комнаты говорит : Я здесь )))
Достоинства:
Комментарий:
пока всё работает чётко, управление и приложение впринципе понятно, хотя как всегда можно было бы и понятнее, но это вкусовщина уже.
Достоинства:
Комментарий:
Мой помощник, не представляю уже жизни без него. Сложности с подключением к вайфаю. Но это больше от того что дома разные сети вайфай, у меня и с Алисой так же. В комментариях видела что люди заморачиваются и как то подключают, но меня вполне устраивает на кнопку нажать и он сам объезжает всю квартиру
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, понятное приложение, быстро всё настроила, и этот чудо помощник составил план комнат и всё пропылесосил. Всем советую , не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны товаром, все работает исправно, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
оставляет много соринок. после каждой уборки необходимо мыть фильтр. иначе еще хуже убирает...5000Па вакуума навряд ли есть
Достоинства:
Комментарий:
Это мой первый робот пылесос. Впечатление хорошее. На 120кв. Зарядки не хватает,едет на зарядку после зарядки запускается с того же места от куда уехал.
Достоинства:
Комментарий:
настроил быстро, убирает хорошо, жена довольна рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отлично справляется с уборкой. Пока всё нравится. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
очень классный, есть русский язык, умный, аккуратно все объезжает, много функций в приложении, есть инструкция на русском