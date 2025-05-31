Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10 Plus White
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10 Plus White
**Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10 Plus RLS3D (689657)** — это робот-пылесос, который может стать незаменимым помощником в вашем доме. Он оснащён передовыми технологиями и функциями, которые делают его эффективным и удобным в использовании. **Основные характеристики:** * мощность всасывания 4000 Па; * аккумулятор ёмкостью 5200 мАч; * время работы до 150 минут; * площадь уборки до 270 м?; * управление через приложение Mi Home; * поддержка голосовых помощников. Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10 Plus имеет несколько режимов уборки, включая сухую и влажную уборку. Благодаря высокой мощности всасывания он эффективно собирает пыль, мусор и волосы с различных поверхностей, таких как ковры, плитка, ламинат и другие. Аккумулятор большой ёмкости обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что позволяет пылесосу убирать большие площади без перерывов. Управление через приложение даёт возможность настроить параметры уборки, выбрать режим и отслеживать состояние устройства. Поддержка голосовых помощников делает использование робота-пылесоса ещё более удобным. Вы можете управлять им с помощью голосовых команд, не отвлекаясь от других дел. Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10 Plus — это надёжный и эффективный помощник в уборке вашего дома. Он сочетает в себе передовые технологии, удобство использования и доступную цену, делая его отличным выбором для тех, кто ценит своё время и комфорт.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, моющие Dreame, для сухой уборки, белые
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, моющие Dreame, для сухой уборки, белые
Достоинства:
Комментарий:
всё понравилось,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, покупал товарищу, он доволен.
Достоинства:
Комментарий:
легко подключился к приложению dreame, очень нравится техника этого бренда за надёжное и лёгкое соединение деталей ,сбалансированное. Карту нарисовал сразу,заряд при доставке 40%,станцию находит легко. Полный цикл уборки пока не пробовали. Качество пластика и конструкция у техники этого бренда на высоте.Использую ежедневно больше недели, отлично убирает 96 кв.м ламината за 89 минут с помывочным блоком,заряд расходует 30%. Очень хороший помощник на ежедневной основе.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый, подключили быстро. изучил пространство быстро. не шумный! в общем покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший робот пылесос. Карту построил быстро.
Достоинства:
Комментарий:
идеален для поддержания порядка в квартире! покупкой довольна на все рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Робот пылесос убирает хорошо, но тряпкой для пола ещё не пользовался, покупкой доволен, убирает быстро, не шумный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Очень тщательно пылесосит. Ходит по хозяйски, в некоторые места по несколько раз. Инструкция на русском языке, все понятно. Приложение тоже простое, на русском. У нас два кота, да и мои волосы по квартире летают.. После уборки решила пойти рукой по полу - ничего не нашла! Влажная уборка вообще отличная, чего не ожидала. Специально после влажной уборки прошла влажной тряпкой - тряпка осталась чистой! Однозначно качественный товар, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Вчера опробовал. Первые впечатления отличные. Все видит, хорошая мощность, зарядки хватает с лихвой на 60м.кВ. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, моет пол прилично , ожидала меньшего, заряда хватает надолго , управление через приложение , все понятно , спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Робот работает добросовестно , старается и немножко разговаривает
Достоинства:
Комментарий:
Обожаю всю экосистему Xiaomi. И Dreame не исключение. Качество упаковки, материалы, простота установки и в соотношении цена-качество никогда все это не перестанет меня удивлять. Теперь дома новый помощник. Тк есть 2 кота и шерсти от них предостаточно, то робот пылесос нужен именно для уборки шерсти среди недели. Убирает тщательно, без пропусков, план строит хорошо. Самоочистка быстрая. В общем, я и коты довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Робот-пылесос Dreame D10 Plus Gen2 превзошел все мои ожидания! С ним мой дом теперь всегда чистый, даже если я забываю про уборку. Мощная уборка – отлично справляется с коврами и твердыми покрытиями, собирает пыль, шерсть животных и даже мелкий мусор. Автоматическая очистка – база самоочистки **Dreame Dust Auto-Empty Station** просто волшебство! Пылесос сам выгружает мусор в контейнер, и мне не приходится возиться с этим. Удобное управление– можно задавать зоны уборки, запретные зоны и расписание через приложение **Mi Home**. Голосовое управление через Алису и Google Assistant тоже работает отлично. Долгая работа– на одном заряде легко убирает всю квартиру, а если заряд заканчивается, робот сам возвращается на базу и потом продолжает уборку.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный. Все хорошо, удобно пользоваться, покупала в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее. Пылесос пришел без дефектов, в рабочем состоянии. Упакован в две коробки. Настройка, инструкции понятные, не трудные. Пылесос сам построил карту трехкомнатной квартиры за 20 минут, уборка занимает 45 минут. Аккумулятора хватает. Сначала проходит по краям, далее по центру зигзагом. После первой уборки осталось немного крошек на полу, но думаю, что чем чаще он будет работать, тем лучше будет качество уборки и его ориентация по дому. Если пылесос где-то застревает, находит выход(например, в ножках стульев). Порожек в ванную комнату проходит, но обратно не получается, приходится помогать. Приложение интуитивно понятное) Самоочистка контейнера шумноватая, но длится не более 30 секунд Сам пылесос работает не шумно
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. В углы, конечно не проходит.Но основная часть замечательна. Очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
Отличный робот! Можно настроить частоту уборки, несколько карт и режимы. Функция самоочистки работает хорошо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный робот пылесос. Превосходное качество всасывания и функция самоочищения. Семья в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный робот пылесос, очень хорошо убирает и качественно. Не шумный, легко подключается.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший. Отлично выполняет свою работу. Без труда убрал огромный дом. Товаром довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Все в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
В принципе за эти деньги норм пылесос. Единственное приложение немножко мудренное, но это дело времени разобраться
Достоинства:
Комментарий:
Долго думал какую модель пылесоса взять остановился на этой модели, но если б знал какая это нужная вещь в доме лучше б поднакопил денег и взял модель дороже. В общем пылесос огонь свою функцию выполняет на все 100процентов, пылесосит и моет хорошо, залезает на пороги 3-5 см, никуда не врезается все объезжает станцию находит хорошо, опустошается от волос и пыли, прекрасно единственное что плохо тряпку нужно мыть после каждое уборки, зарядки хватает на долго дом 93кв м убирает на ура остаётся ещё 60-70% процентов зарядки. В общем и целом помощник на каждый день просто превосходный очень подойдёт тем иу кого есть малые дети и кошки в доме, берите не пожалеете Дополняю отзыв спустя месяц пользования вещь очень нужная в доме знал бы купил дороже берите не пожалеете работает отлично свою функцию выполняет на всё 100 процентов
Достоинства:
Комментарий:
Пыль собирает, но помывка странная. Просто возит за собой тряпку.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо убирает пыль, всякие мелкие крошки, кошачью шерсть с пола, в целом в квартире стало чише. Влажная уборка конечно ожидаемо ни о чем, и ковер все рпвно надо пылесосить, хоть и реже. Очень удобна функция самоочистки, лезть в контейнер нет надобности. Приложение удобное и функциональное. В целом оправдывпет ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Очень порадовал Препятствия на вроде сушилки для белья переезжает работает тихо, управляется с Алисы
Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10 Plus White
Достоинства:
Комментарий:
всё понравилось,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, покупал товарищу, он доволен.
Достоинства:
Комментарий:
легко подключился к приложению dreame, очень нравится техника этого бренда за надёжное и лёгкое соединение деталей ,сбалансированное. Карту нарисовал сразу,заряд при доставке 40%,станцию находит легко. Полный цикл уборки пока не пробовали. Качество пластика и конструкция у техники этого бренда на высоте.Использую ежедневно больше недели, отлично убирает 96 кв.м ламината за 89 минут с помывочным блоком,заряд расходует 30%. Очень хороший помощник на ежедневной основе.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл целый, подключили быстро. изучил пространство быстро. не шумный! в общем покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший робот пылесос. Карту построил быстро.
Достоинства:
Комментарий:
идеален для поддержания порядка в квартире! покупкой довольна на все рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Робот пылесос убирает хорошо, но тряпкой для пола ещё не пользовался, покупкой доволен, убирает быстро, не шумный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Очень тщательно пылесосит. Ходит по хозяйски, в некоторые места по несколько раз. Инструкция на русском языке, все понятно. Приложение тоже простое, на русском. У нас два кота, да и мои волосы по квартире летают.. После уборки решила пойти рукой по полу - ничего не нашла! Влажная уборка вообще отличная, чего не ожидала. Специально после влажной уборки прошла влажной тряпкой - тряпка осталась чистой! Однозначно качественный товар, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Вчера опробовал. Первые впечатления отличные. Все видит, хорошая мощность, зарядки хватает с лихвой на 60м.кВ. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, моет пол прилично , ожидала меньшего, заряда хватает надолго , управление через приложение , все понятно , спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Робот работает добросовестно , старается и немножко разговаривает
Достоинства:
Комментарий:
Обожаю всю экосистему Xiaomi. И Dreame не исключение. Качество упаковки, материалы, простота установки и в соотношении цена-качество никогда все это не перестанет меня удивлять. Теперь дома новый помощник. Тк есть 2 кота и шерсти от них предостаточно, то робот пылесос нужен именно для уборки шерсти среди недели. Убирает тщательно, без пропусков, план строит хорошо. Самоочистка быстрая. В общем, я и коты довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Робот-пылесос Dreame D10 Plus Gen2 превзошел все мои ожидания! С ним мой дом теперь всегда чистый, даже если я забываю про уборку. Мощная уборка – отлично справляется с коврами и твердыми покрытиями, собирает пыль, шерсть животных и даже мелкий мусор. Автоматическая очистка – база самоочистки **Dreame Dust Auto-Empty Station** просто волшебство! Пылесос сам выгружает мусор в контейнер, и мне не приходится возиться с этим. Удобное управление– можно задавать зоны уборки, запретные зоны и расписание через приложение **Mi Home**. Голосовое управление через Алису и Google Assistant тоже работает отлично. Долгая работа– на одном заряде легко убирает всю квартиру, а если заряд заканчивается, робот сам возвращается на базу и потом продолжает уборку.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный. Все хорошо, удобно пользоваться, покупала в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее. Пылесос пришел без дефектов, в рабочем состоянии. Упакован в две коробки. Настройка, инструкции понятные, не трудные. Пылесос сам построил карту трехкомнатной квартиры за 20 минут, уборка занимает 45 минут. Аккумулятора хватает. Сначала проходит по краям, далее по центру зигзагом. После первой уборки осталось немного крошек на полу, но думаю, что чем чаще он будет работать, тем лучше будет качество уборки и его ориентация по дому. Если пылесос где-то застревает, находит выход(например, в ножках стульев). Порожек в ванную комнату проходит, но обратно не получается, приходится помогать. Приложение интуитивно понятное) Самоочистка контейнера шумноватая, но длится не более 30 секунд Сам пылесос работает не шумно
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. В углы, конечно не проходит.Но основная часть замечательна. Очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
Отличный робот! Можно настроить частоту уборки, несколько карт и режимы. Функция самоочистки работает хорошо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный робот пылесос. Превосходное качество всасывания и функция самоочищения. Семья в восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный робот пылесос, очень хорошо убирает и качественно. Не шумный, легко подключается.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший. Отлично выполняет свою работу. Без труда убрал огромный дом. Товаром довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Все в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
В принципе за эти деньги норм пылесос. Единственное приложение немножко мудренное, но это дело времени разобраться
Достоинства:
Комментарий:
Долго думал какую модель пылесоса взять остановился на этой модели, но если б знал какая это нужная вещь в доме лучше б поднакопил денег и взял модель дороже. В общем пылесос огонь свою функцию выполняет на все 100процентов, пылесосит и моет хорошо, залезает на пороги 3-5 см, никуда не врезается все объезжает станцию находит хорошо, опустошается от волос и пыли, прекрасно единственное что плохо тряпку нужно мыть после каждое уборки, зарядки хватает на долго дом 93кв м убирает на ура остаётся ещё 60-70% процентов зарядки. В общем и целом помощник на каждый день просто превосходный очень подойдёт тем иу кого есть малые дети и кошки в доме, берите не пожалеете Дополняю отзыв спустя месяц пользования вещь очень нужная в доме знал бы купил дороже берите не пожалеете работает отлично свою функцию выполняет на всё 100 процентов
Достоинства:
Комментарий:
Пыль собирает, но помывка странная. Просто возит за собой тряпку.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо убирает пыль, всякие мелкие крошки, кошачью шерсть с пола, в целом в квартире стало чише. Влажная уборка конечно ожидаемо ни о чем, и ковер все рпвно надо пылесосить, хоть и реже. Очень удобна функция самоочистки, лезть в контейнер нет надобности. Приложение удобное и функциональное. В целом оправдывпет ожидания.
Достоинства:
Комментарий:
Очень порадовал Препятствия на вроде сушилки для белья переезжает работает тихо, управляется с Алисы