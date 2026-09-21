Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD)
Робот-пылесос Dreame — это современное и эффективное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Этот компактный и функциональный помощник сочетает в себе высокую производительность и удобство использования. Вес устройства составляет всего 2,75 кг, что делает его лёгким и маневренным. Он в состоянии полностью зарядиться за 210 минут, а его мощный аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч обеспечивает уборку площадью до 175 м? на одном заряде. Пылесос имеет белый цвет, который гармонично впишется в любой интерьер. Робот оборудован двигателем мощностью 75 Вт и работает с уровнем шума всего 67 дБ, что позволяет ему эффективно выполнять сухую и влажную уборку. С Li-Ion аккумулятором в комплекте, вы можете рассчитывать на долговечность и надежность устройства. Одно из главных преимуществ этого робота-пылесоса — его совместимость с системами «Умного дома»: Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Apple HomeKit, Dreamehome. Это позволяет интегрировать его в вашу существующую экосистему и управлять устройством с помощью голосовых помощников Алиса, Alexa, Маруся, Google Ассистент и Siri. Dreame оснащен станцией самоочистки и пылесборником объемом 4000 мл, что упрощает процесс обслуживания и освобождает от необходимости частого опорожнения контейнера. Ширина робота составляет 320 мм, а базовой станции — 213 мм, что позволяет ему удобно располагаться в доме. Робот-пылесос Dreame — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, технологичность и высокое качество уборки.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 48 990 руб.12248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame L40 Ultra VE (RTD33TE) Black
-
В наличииЦена 85 620 руб.21405 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE)
-
В наличииЦена 88 990 руб. 99 990 руб.22248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) B...
-
В наличииЦена 94 830 руб.23708 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Compl...
-
В наличииЦена 101 130 руб.25283 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum V50 Ultra Complete (RLV72LE-1...
-
В наличииЦена 104 990 руб.26248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD)