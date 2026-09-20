Робот-пылесос Dreame D9 Max Black
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame D9 Max Black
Описание товара Робот-пылесос Dreame D9 Max Black **Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max Black** — это робот-пылесос, который может стать незаменимым помощником в вашем доме. Он обладает высокой мощностью всасывания и способен эффективно очищать различные типы поверхностей, включая ковры и твёрдые полы. **Основные характеристики:** * мощность всасывания: 4000 Па; * ёмкость аккумулятора: 5200 мАч; * время работы от аккумулятора: до 150 минут; * площадь уборки: до 250 м? на одном заряде; * режимы уборки: сухая и влажная; * управление: через приложение на смартфоне или с помощью пульта дистанционного управления. Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max оснащён множеством датчиков, которые позволяют ему избегать препятствий и определять перепады высоты. Это делает его безопасным для использования в доме с детьми и домашними животными. Благодаря функции влажной уборки, робот-пылесос может не только собирать пыль и мусор, но и протирать пол. Это особенно полезно для тех, кто хочет поддерживать чистоту в своём доме без лишних усилий. Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max имеет стильный дизайн и выполнен в чёрном цвете. Он легко впишется в любой интерьер и станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. Если вы ищете надёжный и эффективный робот-пылесос для своего дома, то Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D9 Max может быть отличным вариантом. Он поможет вам сэкономить время и силы, обеспечивая при этом высокое качество уборки. Смотрите также: Аксессуары для пылесосов , Вертикальные пылесосы , Машинки для удаления катышков , Паровые швабры , Пароочистители , Пылесосы , Роботы-пылесосы , Стеклоочистители , Dreame , Xiaomi , с влажной уборкой , с Алисой , моющий со станцией самоочистки , моющие Dreame , моющий Dreame со станцией самоочистки , для сухой уборки
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