Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD)
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD)
Робот-пылесос Trouver создан для тех, кто ценит чистоту без лишних усилий. Вместительный аккумулятор на 3200 мА·ч обеспечивает до 120 минут автономной работы, что позволяет эффективно убирать большие помещения за один цикл. Благодаря поддержке влажной уборки свежесть пола сохраняется дольше, а вместимость пылесборника на станции 330 мл не требует частого обслуживания. Устройство идеально впишется в светлый интерьер благодаря элегантному белому цвету, а мощность 50 Вт обеспечивает уверенную уборку даже при повышенном уровне шума 75 дБ. Li-Ion аккумулятор в комплекте гарантирует быстрое восстановление заряда — за 210 минут робот снова готов к работе. Trouver поддерживает работу в системе «Умный дом» с Amazon Alexa и Умный дом Яндекса, что делает управление простым и современным. Самоочищающаяся станция и одна насадка в комплекте — всё для вашего комфорта и экономии времени.
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