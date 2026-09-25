Top.Mail.Ru
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD) - фото 1
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Умный дом Яндекса
Продолжительность автономной уборки, мин
120
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD) - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 980 руб. 
Начислим 288 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733867
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD)
17 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trouver
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
75
Комплектация
салфетки (1 шт.), боковая щетка (1 шт.), зарядная станция, адаптер питания, документация
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Умный дом Яндекса
Датчики
3
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
330
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
50
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х37
Вес, кг.
8.09

Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD)

Робот-пылесос Trouver создан для тех, кто ценит чистоту без лишних усилий. Вместительный аккумулятор на 3200 мА·ч обеспечивает до 120 минут автономной работы, что позволяет эффективно убирать большие помещения за один цикл. Благодаря поддержке влажной уборки свежесть пола сохраняется дольше, а вместимость пылесборника на станции 330 мл не требует частого обслуживания. Устройство идеально впишется в светлый интерьер благодаря элегантному белому цвету, а мощность 50 Вт обеспечивает уверенную уборку даже при повышенном уровне шума 75 дБ. Li-Ion аккумулятор в комплекте гарантирует быстрое восстановление заряда — за 210 минут робот снова готов к работе. Trouver поддерживает работу в системе «Умный дом» с Amazon Alexa и Умный дом Яндекса, что делает управление простым и современным. Самоочищающаяся станция и одна насадка в комплекте — всё для вашего комфорта и экономии времени.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Trouver
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
75
Комплектация
салфетки (1 шт.), боковая щетка (1 шт.), зарядная станция, адаптер питания, документация
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Умный дом Яндекса
Датчики
3
Развернуть
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
330
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
50
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
210
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Trouver создан для тех, кто ценит чистоту без лишних усилий. Вместительный аккумулятор на 3200 мА·ч обеспечивает до 120 минут автономной работы, что позволяет эффективно убирать большие помещения за один цикл. Благодаря поддержке влажной уборки свежесть пола сохраняется дольше, а вместимость пылесборника на станции 330 мл не требует частого обслуживания. Устройство идеально впишется в светлый интерьер благодаря элегантному белому цвету, а мощность 50 Вт обеспечивает уверенную уборку даже при повышенном уровне шума 75 дБ. Li-Ion аккумулятор в комплекте гарантирует быстрое восстановление заряда — за 210 минут робот снова готов к работе. Trouver поддерживает работу в системе «Умный дом» с Amazon Alexa и Умный дом Яндекса, что делает управление простым и современным. Самоочищающаяся станция и одна насадка в комплекте — всё для вашего комфорта и экономии времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD) – стоимость товара 17980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...