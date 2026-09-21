Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White
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Характеристики
Мощность всасывания, Вт
13000 Па
Емкость пылесборника
0.5 л
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Продолжительность автономной уборки, мин
285
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712448
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Характеристики
Бренд
Мощность всасывания, Вт
13000 Па
Емкость пылесборника
0.5 л
Уровень шума, дБ
74
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Датчики
лазерные датчики препятствий,контактный бампер,датчики перепада высоты,лидар
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
285
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
298
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х39х39
Вес, кг.
11
Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой
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Бренд
Мощность всасывания, Вт
13000 Па
Емкость пылесборника
0.5 л
Уровень шума, дБ
74
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Датчики
лазерные датчики препятствий,контактный бампер,датчики перепада высоты,лидар
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
285
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Развернуть
Ширина базовой станции, мм
298
Страна производитель
Китай
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 Plus (RLD35GD) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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