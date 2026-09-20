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Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black

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Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 1
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 2
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 3
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 4
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 5
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 6
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 7
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 8
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 9
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 10
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 11
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 12
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 13
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 14
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 15
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания, Вт
6000 Па
Емкость пылесборника
0.57 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Режимы уборки
автоматическая уборка, быстрая уборка, обычная уборка, турбо
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 1
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 2
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 3
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 4
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 5
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 6
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 7
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 8
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 9
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 10
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 11
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 12
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 13
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 14
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 15
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680731
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания, Вт
6000 Па
Емкость пылесборника
0.57 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
док-станция, документация, инструмент для очистки, кабель питания, контейнер для влажной уборки, салфетка для влажной уборки
Режимы уборки
автоматическая уборка, быстрая уборка, обычная уборка, турбо
Датчики
датчик возврата на базу, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, датчик расстояния
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х14
Вес, кг.
3.6

Описание товара Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black

Dreame представляет серию роботов-пылесосов, специально разработанных для максимально эффективной уборки вашего дома с минимальным вмешательством. Эти устройства оснащены надежным литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, обеспечивающим продолжительное время работы от одной зарядки, что идеально для уборки больших помещений. С шириной 350 мм, робот-пылесос Dreame с легкостью маневрирует по всему дому, эффективно очищая даже труднодоступные места. Умные сенсоры помогают ему избегать препятствий и предотвращают падения с высоты, что делает его безопасным для использования на лестницах и многоуровневых поверхностях. Компактная базовая станция, шириной всего 130 мм, не занимает много места и обеспечивает удобное хранение и зарядку устройства. Современный дизайн и продуманные технические характеристики роботов-пылесосов Dreame делают их отличным выбором для тех, кто хочет автоматизировать процесс уборки и всегда поддерживать дом в чистоте.

Отзывы о товаре Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания, Вт
6000 Па
Емкость пылесборника
0.57 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
док-станция, документация, инструмент для очистки, кабель питания, контейнер для влажной уборки, салфетка для влажной уборки
Режимы уборки
автоматическая уборка, быстрая уборка, обычная уборка, турбо
Датчики
датчик возврата на базу, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, датчик расстояния
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
130
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame представляет серию роботов-пылесосов, специально разработанных для максимально эффективной уборки вашего дома с минимальным вмешательством. Эти устройства оснащены надежным литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, обеспечивающим продолжительное время работы от одной зарядки, что идеально для уборки больших помещений. С шириной 350 мм, робот-пылесос Dreame с легкостью маневрирует по всему дому, эффективно очищая даже труднодоступные места. Умные сенсоры помогают ему избегать препятствий и предотвращают падения с высоты, что делает его безопасным для использования на лестницах и многоуровневых поверхностях. Компактная базовая станция, шириной всего 130 мм, не занимает много места и обеспечивает удобное хранение и зарядку устройства. Современный дизайн и продуманные технические характеристики роботов-пылесосов Dreame делают их отличным выбором для тех, кто хочет автоматизировать процесс уборки и всегда поддерживать дом в чистоте.
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Отзывы


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