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Робот-пылесос Dreame Bot W10 купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame Bot W10

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Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 2
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 3
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 4
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 5
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 6
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 7
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 8
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 9
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 10
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 11
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 12
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 13
Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Умный дом Яндекса
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 575733
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
Боковая щетка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa
Датчики
инфракрасные/ультразвуковые
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
55
Время зарядки, мин
259200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
300
Ширина базовой станции, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х40
Вес, кг.
18

Описание товара Робот-пылесос Dreame Bot W10

Робот-пылесос для уборки пола, уборка: сухая, влажная, пылесборник 0.45 л, голосовое управление, кнопки, мобильное приложение, площадь уборки 300 м2, время уборки 210 мин, виртуальная стена, программирование графика уборки, автоматический возврат на базу.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Bot W10

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Алиса А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Пока не использовали, потом отзыв дополню.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
он молй самый любимый помощник!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Маргарита М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна этим робот пылесосом! Со своей задачей полностью справляется! Отличный помощник, незаменимая вещь в доме! Очень простой в использовании, легко разобраться. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елизавета С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел очень быстро. Пылесосит и намывает хорошо. Не много шумный.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос . Спасибо за скидку продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказала маме в подарок, она очень довольна! Мощность у пылесоса на высшем уровне, теперь о шерсти кота можно не беспокоиться. А то что он автоматически опустошает мешок для мусора - просто чудесно. Из минусов, наверное, могу сказать что он шумноват.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Max S.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Работает шустро, сам очищается, управление через приложение.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Суперский пылесос! Уже был такой на даче, взяли еще домой. Пылесосит отлично, моет чисто, особенно со средством. Программа удобная, быстро разобрались.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Dmitry p.

Достоинства:


Комментарий:
Неделя в эксплуатации. Пока нареканий нет. Некоторые особенности пылесоса: 1. Пылесосит углы он значительно лучше, чем их моет. 2. Сам нашёл входной ковёр, определил что это именно ковёр и отдельно пропылесосил его на более мощном режиме. 3. С Алисой совмещать можно, но толку от этого нет. Она не понимает деление квартиры на карте и не может запустить его как надо. К тому же колонка может работать на частоте 5ГГц, а вот пылесос нет. Из-за чего приходится переключатся между вайфаями. 4. Вроде не шибко тупой и успешно объезжает всё, что мешает. 5. Рекомендовал бы зонированную уборку по 2 цикла на сухую и влажную без расписания а просто в удобное Вам время в помещениях.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление от пылесоса хорошее, чистит хорошо. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался в подарок. Одаряемый доволен)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Оксана В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос. работает тихо. быстрая настройка с телефона
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень рада, что купила этот робот пылесос. Пришёл во время. Работает добросовестно. У меня нет животных и ковров. Для небольшой квартиры это прекрасное решение.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Ничего сказать не могу, заказывал на подарок. Пришло вовремя
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный помощник по дому, очень быстро убирает. мыть не моет как заявлено, но протирает пыль хорошо,, хоть я и ставила на мокрую уборку. После уборки всает на станцию и из пылесоса всю пыль переносит на станцию в большой мешок. За сутки без подзарядки разрядился до 24%
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный робот пылесос, был выбрал исходя из бюджета после изучения рынка. Основными критериями были умная навигация, т.к в квартире много препятствий в виде мебели, цветов и животных, а также максимальная автономность. После уборки контейнер для пыли автоматически опорожняется в мешок на докстанции. Качество уборки хорошее, проходит максимально плотно везде где это возможно. Радует удобное приложение для настройки и контроля. Единственной слабостью оказались провода, плохо распознаются и частенько могут остановить уборки намотавшись на щетку. Что касается влажной уборки - в данном бюджете пылесосов с самоочисткой швабр, при этом без отказа от очистки контейнера, не бывает. А без самоочистки мопы достаточно быстро становятся грязными, поэтому обычно выставляю влажную уборку только в кухне, чтобы не размазывать грязь по квартире, после чего мопы необходимы вручную полоскать. Воды в баке хватает довольно надолго но без полоскания мопов в этом нет смысла. Обратите на это внимание, т.к продавец почему то в вопросах отвечает что в этой модели есть самоочистка мопов. Это модель только с самоочисткой мусорного контейнера.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Владимир Ц.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, только коробка была занята при транспортировке. но робот цел
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Фарида М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится.Удобный в пользовании, особенно понравилась функция самоочистки.Покупкой довольны.Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный, наверно лучший за свои деньги



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
Боковая щетка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa
Развернуть
Датчики
инфракрасные/ультразвуковые
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
55
Время зарядки, мин
259200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
300
Ширина базовой станции, мм
400
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос для уборки пола, уборка: сухая, влажная, пылесборник 0.45 л, голосовое управление, кнопки, мобильное приложение, площадь уборки 300 м2, время уборки 210 мин, виртуальная стена, программирование графика уборки, автоматический возврат на базу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Алиса А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Пока не использовали, потом отзыв дополню.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
он молй самый любимый помощник!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Маргарита М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна этим робот пылесосом! Со своей задачей полностью справляется! Отличный помощник, незаменимая вещь в доме! Очень простой в использовании, легко разобраться. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Елизавета С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел очень быстро. Пылесосит и намывает хорошо. Не много шумный.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос . Спасибо за скидку продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказала маме в подарок, она очень довольна! Мощность у пылесоса на высшем уровне, теперь о шерсти кота можно не беспокоиться. А то что он автоматически опустошает мешок для мусора - просто чудесно. Из минусов, наверное, могу сказать что он шумноват.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Max S.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Работает шустро, сам очищается, управление через приложение.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Суперский пылесос! Уже был такой на даче, взяли еще домой. Пылесосит отлично, моет чисто, особенно со средством. Программа удобная, быстро разобрались.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Dmitry p.

Достоинства:


Комментарий:
Неделя в эксплуатации. Пока нареканий нет. Некоторые особенности пылесоса: 1. Пылесосит углы он значительно лучше, чем их моет. 2. Сам нашёл входной ковёр, определил что это именно ковёр и отдельно пропылесосил его на более мощном режиме. 3. С Алисой совмещать можно, но толку от этого нет. Она не понимает деление квартиры на карте и не может запустить его как надо. К тому же колонка может работать на частоте 5ГГц, а вот пылесос нет. Из-за чего приходится переключатся между вайфаями. 4. Вроде не шибко тупой и успешно объезжает всё, что мешает. 5. Рекомендовал бы зонированную уборку по 2 цикла на сухую и влажную без расписания а просто в удобное Вам время в помещениях.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление от пылесоса хорошее, чистит хорошо. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался в подарок. Одаряемый доволен)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Оксана В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос. работает тихо. быстрая настройка с телефона
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень рада, что купила этот робот пылесос. Пришёл во время. Работает добросовестно. У меня нет животных и ковров. Для небольшой квартиры это прекрасное решение.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Ничего сказать не могу, заказывал на подарок. Пришло вовремя
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный помощник по дому, очень быстро убирает. мыть не моет как заявлено, но протирает пыль хорошо,, хоть я и ставила на мокрую уборку. После уборки всает на станцию и из пылесоса всю пыль переносит на станцию в большой мешок. За сутки без подзарядки разрядился до 24%
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный робот пылесос, был выбрал исходя из бюджета после изучения рынка. Основными критериями были умная навигация, т.к в квартире много препятствий в виде мебели, цветов и животных, а также максимальная автономность. После уборки контейнер для пыли автоматически опорожняется в мешок на докстанции. Качество уборки хорошее, проходит максимально плотно везде где это возможно. Радует удобное приложение для настройки и контроля. Единственной слабостью оказались провода, плохо распознаются и частенько могут остановить уборки намотавшись на щетку. Что касается влажной уборки - в данном бюджете пылесосов с самоочисткой швабр, при этом без отказа от очистки контейнера, не бывает. А без самоочистки мопы достаточно быстро становятся грязными, поэтому обычно выставляю влажную уборку только в кухне, чтобы не размазывать грязь по квартире, после чего мопы необходимы вручную полоскать. Воды в баке хватает довольно надолго но без полоскания мопов в этом нет смысла. Обратите на это внимание, т.к продавец почему то в вопросах отвечает что в этой модели есть самоочистка мопов. Это модель только с самоочисткой мусорного контейнера.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Владимир Ц.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, только коробка была занята при транспортировке. но робот цел
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Фарида М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится.Удобный в пользовании, особенно понравилась функция самоочистки.Покупкой довольны.Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный, наверно лучший за свои деньги


Робот-пылесос Dreame Bot W10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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