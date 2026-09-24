Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum V50 Ultra Complete (RLV72LE-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
24000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 130 руб.
В наличии
Код товара: 717326
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
101 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность всасывания
24000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Уровень шума, дБ
60
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa
Голосовой помощник
Алиса, Siri
Датчики
датчики перепада высоты,контактный бампер,лазерные датчики препятствий,лидар,навигационная камера
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
35
Ширина базовой станции, мм
458
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х58х49
Вес, кг.
24.37
Описание товара Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum V50 Ultra Complete (RLV72LE-1)
Бренд TROUVER появился в 2020 году, как одна из продуктовых линеек техники для дома Dreame. С 2025 года TROUVER полностью сепарировался и сейчас является абсолютно независимым брендом. Робот-пылесос TROUVER V50 Ultra Complete предназначен для ежедневной уборки и поддержания чистоты разных поверхностей. Это круглое компактное устройство оснащено щётками для уборки помещения в автоматическом режиме. Робот легко пролезает под шкаф или кровать, а специальные датчики не дают ему врезаться в стены и упасть со ступенек. Робот-пылесос включается по расписанию, сам собирает пыль по квартире и возвращается на базу для подзарядки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность всасывания
24000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Уровень шума, дБ
60
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa
Голосовой помощник
Алиса, Siri
Датчики
датчики перепада высоты,контактный бампер,лазерные датчики препятствий,лидар,навигационная камера
Станция самоочистки
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
35
Ширина базовой станции, мм
458
Страна производитель
Китай
Бренд TROUVER появился в 2020 году, как одна из продуктовых линеек техники для дома Dreame. С 2025 года TROUVER полностью сепарировался и сейчас является абсолютно независимым брендом. Робот-пылесос TROUVER V50 Ultra Complete предназначен для ежедневной уборки и поддержания чистоты разных поверхностей. Это круглое компактное устройство оснащено щётками для уборки помещения в автоматическом режиме. Робот легко пролезает под шкаф или кровать, а специальные датчики не дают ему врезаться в стены и упасть со ступенек. Робот-пылесос включается по расписанию, сам собирает пыль по квартире и возвращается на базу для подзарядки.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, белые
Робот-пылесос Trouver Robot Vacuum V50 Ultra Complete (RLV72LE-1) - этот товар вы можете купить по цене 101130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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