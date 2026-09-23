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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black

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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 6
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 7
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 8
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 9
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 10
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 11
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 12
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 13
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 14
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 15
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 16
Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Цвет
черный
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 990 руб. 
Начислим 1680 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735282
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black
104 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
защита щетки,чистящее средство,мешок для мусора,салфетка для швабры,держатель салфеток для швабры,контейнер для мусора,боковая щетка,фильтр контейнера,основная щетка,базовая станция самоочистки,фильтр поддона,модуль автоматической подачи чистящих средств с двумя отсеками,пластина для увеличения рампы базовой станции
Цвет
черный
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Датчики
датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты, датчик расстояния
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х50
Вес, кг.
24

Описание товара Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black

Робот-пылесос Dreame создан для тех, кто ценит максимальный комфорт и чистоту. С функцией влажной уборки он тщательно моет полы, а благодаря высокой мощности аккумулятора (6400 мА·ч) способен работать долго без подзарядки. В комплекте — вместительная станция самоочистки с объёмом пылесборника 3200 мл: забудьте о частой очистке, всё автоматически убирается внутрь базы. Ширина пылесоса — 350 мм, а базовой станции — 390 мм, что делает комплект компактным и не занимающим лишнего места. Поддержка Dreamehome и работа с голосовыми помощниками Alexa и Google Ассистент позволяют управлять уборкой в системе «Умный дом», просто задав команду голосом. Черный цвет корпуса выглядит стильно в любом интерьере. Уровень шума 70 дБ подходит для комфортной уборки без лишнего раздражения. Вес 7,95 кг обеспечивает устойчивость и надёжность всей системы. Dreame — для тех, кто хочет больше свободного времени и чистоты без лишних усилий.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black




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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания
35000 Па
Емкость пылесборника
0.23 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
защита щетки,чистящее средство,мешок для мусора,салфетка для швабры,держатель салфеток для швабры,контейнер для мусора,боковая щетка,фильтр контейнера,основная щетка,базовая станция самоочистки,фильтр поддона,модуль автоматической подачи чистящих средств с двумя отсеками,пластина для увеличения рампы базовой станции
Цвет
черный
Тип уборки
влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Датчики
датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты, датчик расстояния
Станция самоочистки
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
390
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame создан для тех, кто ценит максимальный комфорт и чистоту. С функцией влажной уборки он тщательно моет полы, а благодаря высокой мощности аккумулятора (6400 мА·ч) способен работать долго без подзарядки. В комплекте — вместительная станция самоочистки с объёмом пылесборника 3200 мл: забудьте о частой очистке, всё автоматически убирается внутрь базы. Ширина пылесоса — 350 мм, а базовой станции — 390 мм, что делает комплект компактным и не занимающим лишнего места. Поддержка Dreamehome и работа с голосовыми помощниками Alexa и Google Ассистент позволяют управлять уборкой в системе «Умный дом», просто задав команду голосом. Черный цвет корпуса выглядит стильно в любом интерьере. Уровень шума 70 дБ подходит для комфортной уборки без лишнего раздражения. Вес 7,95 кг обеспечивает устойчивость и надёжность всей системы. Dreame — для тех, кто хочет больше свободного времени и чистоты без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black - данный товар вы можете купить по цене 104990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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