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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1)

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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 1
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 2
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 3
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 4
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 5
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 6
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 7
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 8
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
28000 Па
Емкость пылесборника
0.21 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Продолжительность автономной уборки, мин
180
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 830 руб. 
Начислим 1518 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1)
94 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность всасывания
28000 Па
Емкость пылесборника
0.21 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
72
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Голосовой помощник
Алиса, Siri
Датчики
контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х54х46
Вес, кг.
22.7

Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1)

Робот-пылесос Z60 Ultra Roller предназначен для сухой и влажной уборки и обеспечивает полностью автоматизированный уход за полами в доме или квартире. Модель сочетает экстремально высокую мощность всасывания до 28000 Па и интеллектуальные системы очистки, эффективно удаляя пыль, мусор, шерсть животных и сложные загрязнения.Для влажной уборки используется роликовая швабра HydroForce, которая очищает пол с подачей воды и постоянным давлением. Технология AutoShield защищает ковры от намокания, а система MaxiReach обеспечивает качественную уборку вдоль стен и в углах. Поддерживается использование моющих средств благодаря системе DuoSolution с двумя независимыми резервуарами.Робот оснащён двойной щёткой TroboWave с защитой от наматывания волос, что особенно актуально для домов с питомцами. Интеллектуальный режим PetMate на базе ИИ автоматически адаптирует уборку под уровень загрязнений и наличие шерсти.Навигация реализована с помощью системы LDS, фронтальной камеры и бинокулярного зрения с ИИ, что позволяет точно распознавать препятствия, строить детальную карту помещения и прокладывать оптимальные маршруты. Поддерживаются зонирование, уборка по расписанию, автоматическое возобновление работы после подзарядки и голосовое управление.Инновационное шасси LiftPro и выдвижная опора Step Master 2.0 позволяют преодолевать пороги и перепады высоты до 8 см. Подсветка рабочей зоны повышает качество уборки в плохо освещённых местах.Многофункциональная док-станция автоматически извлекает мусор в мешок объёмом 3,2 л, промывает швабру горячей водой до 80 °C, сушит её горячим воздухом, выполняет УФ-обработку и автозаправку воды. Объём бака чистой воды — 4 л, грязной воды — 3,5 л, резервуара моющего средства — 0,6 л.Разработан командой инженеров, стоявших за созданием технологий Dreame.Z60 Ultra Roller рассчитан на максимальную автономность и минимальное участие пользователя, обеспечивая высокий уровень чистоты даже в больших помещениях.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность всасывания
28000 Па
Емкость пылесборника
0.21 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
72
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Голосовой помощник
Алиса, Siri
Датчики
контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
6400
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Время зарядки, мин
270
Ширина робота-пылесоса, мм
35
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Z60 Ultra Roller предназначен для сухой и влажной уборки и обеспечивает полностью автоматизированный уход за полами в доме или квартире. Модель сочетает экстремально высокую мощность всасывания до 28000 Па и интеллектуальные системы очистки, эффективно удаляя пыль, мусор, шерсть животных и сложные загрязнения.Для влажной уборки используется роликовая швабра HydroForce, которая очищает пол с подачей воды и постоянным давлением. Технология AutoShield защищает ковры от намокания, а система MaxiReach обеспечивает качественную уборку вдоль стен и в углах. Поддерживается использование моющих средств благодаря системе DuoSolution с двумя независимыми резервуарами.Робот оснащён двойной щёткой TroboWave с защитой от наматывания волос, что особенно актуально для домов с питомцами. Интеллектуальный режим PetMate на базе ИИ автоматически адаптирует уборку под уровень загрязнений и наличие шерсти.Навигация реализована с помощью системы LDS, фронтальной камеры и бинокулярного зрения с ИИ, что позволяет точно распознавать препятствия, строить детальную карту помещения и прокладывать оптимальные маршруты. Поддерживаются зонирование, уборка по расписанию, автоматическое возобновление работы после подзарядки и голосовое управление.Инновационное шасси LiftPro и выдвижная опора Step Master 2.0 позволяют преодолевать пороги и перепады высоты до 8 см. Подсветка рабочей зоны повышает качество уборки в плохо освещённых местах.Многофункциональная док-станция автоматически извлекает мусор в мешок объёмом 3,2 л, промывает швабру горячей водой до 80 °C, сушит её горячим воздухом, выполняет УФ-обработку и автозаправку воды. Объём бака чистой воды — 4 л, грязной воды — 3,5 л, резервуара моющего средства — 0,6 л.Разработан командой инженеров, стоявших за созданием технологий Dreame.Z60 Ultra Roller рассчитан на максимальную автономность и минимальное участие пользователя, обеспечивая высокий уровень чистоты даже в больших помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Complete (RLZ83CE-1) - по цене 94830 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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