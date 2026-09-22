Робот-пылесос Dreame D30 Ultra RU (RTD31TE) White
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame D30 Ultra RU (RTD31TE) White
Робот-пылесос Dreame — это современный и стильный помощник, созданный для упрощения вашего повседневного быта. Этот робот-пылесос сочетает в себе как сухую, так и влажную уборку, что делает его универсальным инструментом для поддержания чистоты в вашем доме. Он оснащен мощной литий-ионной батареей емкостью 5200 мА·ч, которая обеспечивает до 240 минут эффективной работы после полной зарядки. С потребляемой мощностью в 75 Вт, этот робот-пылесос гарантирует высокую производительность и надежность. Элегантный белый цвет устройства придаст вашему интерьеры современный вид. При этом его уровень шума составляет всего 76 дБ, что позволяет устройству работать достаточно тихо, не отвлекая вас от повседневных дел. С шириной робота в 350 мм и базовой станции в 457 мм, Dreame легко разместится в любом уголке вашего дома, не занимая много места. Этот робот-пылесос станет идеальным решением для тех, кто ценит время и комфорт.
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