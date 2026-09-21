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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White - фото 1
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White - фото 2
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White - фото 3
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White - фото 4
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл док станция, 310 мл пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711287
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл док станция, 310 мл пылесос
Комплектация
Робот-пылесос — 1 шт.Базовая станция — 1 шт.Основная щетка (предустановлена) — 1 шт.Защита щетки (предустановлена) — 1 шт.Боковая щетка (предустановлена) — 1 шт.Пылесборник (предустановлен, включая фильтр HEPA) — 1 шт.Держатели салфеток для швабры — 2 шт.Салфетки для швабры (предустановлена) — 2 шт.Мешки для мусора (предустановлен 1) — 2 шт.Инструмент для очистки — 1 шт.Чистящее средство, 200 мл — 1 шт.Пластина для увеличения рампы базовой станции — 1 шт.Краткое руководство по эксплуатации — 1 ш
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
457
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х43
Вес, кг.
18.1

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White

Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra - робот-пылесос с базой самообслуживания, рассчитанный на полную автоматизацию сухой и влажной уборки квартиры. Модель совмещает мощное всасывание, продвинутую навигацию и станцию, которая сама очищает пылесборник, стирает и сушит мопы после цикла работы.

Для каких помещений и задач

L40s Pro Ultra подходит для средних и крупных квартир с комбинированными покрытиями: плитка, ламинат, паркет, ковры с невысоким ворсом. Робот эффективно убирает повседневный мусор, пыль и шерсть домашних животных, а режим влажной уборки помогает поддерживать чистоту пола между генеральными уборками.

Ключевые особенности

Система навигации с лидаром строит точные карты помещений, запоминает несколько этажей и аккуратно обходит мебель и препятствия. Станция самообслуживания автоматически опустошает контейнер пыли, стирает салфетки горячей водой и сушит их тёплым воздухом, а также может автоматически подмешивать моющее средство. Функция подъёма мопов при заезде на ковёр помогает избежать намокания ковровых покрытий и позволяет комбинировать сухую и влажную уборку за один проход.

Важные нюансы перед покупкой

Для корректной работы требуется место для установки базы с доступом к розетке и свободным пространством перед станцией, чтобы робот мог без проблем парковаться. Максимальная эффективность достигается при регулярной замене расходников - мешка для пыли, фильтров и салфеток - и периодической проверке состояния щёток и датчиков.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл док станция, 310 мл пылесос
Комплектация
Робот-пылесос — 1 шт.Базовая станция — 1 шт.Основная щетка (предустановлена) — 1 шт.Защита щетки (предустановлена) — 1 шт.Боковая щетка (предустановлена) — 1 шт.Пылесборник (предустановлен, включая фильтр HEPA) — 1 шт.Держатели салфеток для швабры — 2 шт.Салфетки для швабры (предустановлена) — 2 шт.Мешки для мусора (предустановлен 1) — 2 шт.Инструмент для очистки — 1 шт.Чистящее средство, 200 мл — 1 шт.Пластина для увеличения рампы базовой станции — 1 шт.Краткое руководство по эксплуатации — 1 ш
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Развернуть
Ширина базовой станции, мм
457
Страна производитель
Китай
Описание

Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra - робот-пылесос с базой самообслуживания, рассчитанный на полную автоматизацию сухой и влажной уборки квартиры. Модель совмещает мощное всасывание, продвинутую навигацию и станцию, которая сама очищает пылесборник, стирает и сушит мопы после цикла работы.

Для каких помещений и задач

L40s Pro Ultra подходит для средних и крупных квартир с комбинированными покрытиями: плитка, ламинат, паркет, ковры с невысоким ворсом. Робот эффективно убирает повседневный мусор, пыль и шерсть домашних животных, а режим влажной уборки помогает поддерживать чистоту пола между генеральными уборками.

Ключевые особенности

Система навигации с лидаром строит точные карты помещений, запоминает несколько этажей и аккуратно обходит мебель и препятствия. Станция самообслуживания автоматически опустошает контейнер пыли, стирает салфетки горячей водой и сушит их тёплым воздухом, а также может автоматически подмешивать моющее средство. Функция подъёма мопов при заезде на ковёр помогает избежать намокания ковровых покрытий и позволяет комбинировать сухую и влажную уборку за один проход.

Важные нюансы перед покупкой

Для корректной работы требуется место для установки базы с доступом к розетке и свободным пространством перед станцией, чтобы робот мог без проблем парковаться. Максимальная эффективность достигается при регулярной замене расходников - мешка для пыли, фильтров и салфеток - и периодической проверке состояния щёток и датчиков.

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Отзывы


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