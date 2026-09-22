Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) White
Робот-пылесос Dreame — это идеальное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Этот умный гаджет сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, обеспечивая эффективную сухую и влажную уборку. Белый корпус, компактные размеры (ширина корпуса — 350 мм) и минималистичный дизайн делают его отличным дополнением к любому интерьеру. Бренд Dreame, известный своим вниманием к деталям и качеству, производит свои устройства в Китае, и эта модель не является исключением. Уровень шума всего 71 дБ гарантирует, что робот работает достаточно тихо, чтобы не мешать вашему отдыху. Полная зарядка занимает 270 минут, после чего робот готов приступить к уборке, обеспечивая чистоту и комфорт в вашем доме. Устройство полностью интегрируется в системы «Умный дом», поддерживая работу с Amazon Alexa, Google Home, Умным домом Яндекса и Dreamehome, что позволяет вам управлять им с помощью голосовых команд или мобильного приложения. С Dreame уборка станет ещё более удобной и простой, делая ваш дом уютным и чистым без лишних усилий.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
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