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Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2

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Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 1
Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 2
Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 3
Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 4
Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 5
Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
  • Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 1
  • Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 2
  • Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 3
  • Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 4
  • Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 5
  • Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680730
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Размеры в упаковке, см
47х46х37
Вес, кг.
10.5

Описание товара Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2

Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen 2 справится не хуже клининговой службы. Он прекрасно убирает сухой мусор, а еще устраняет засохшие пятна, натирает пол до блеска и сам очищает пылесборник. А пока он работает, у вас становится больше свободного времени. Компактный пылесос получил все, что нужно для эффективной уборки.

Отзывы о товаре Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Описание
Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen 2 справится не хуже клининговой службы. Он прекрасно убирает сухой мусор, а еще устраняет засохшие пятна, натирает пол до блеска и сам очищает пылесборник. А пока он работает, у вас становится больше свободного времени. Компактный пылесос получил все, что нужно для эффективной уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-пылесос DreameBot D10 Plus Gen2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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