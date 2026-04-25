Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ EU (BHR8124EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ EU (BHR8124EU)
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ оснащен функциями сухой и влажной уборки. Благодаря силе всасывания 6000 Па он справляется со сбором пыли, крошек, волос, шерсти. Ультразвуковая технология позволяет пылесосу распознавать ковровые покрытия. Насадки-мопы для влажной уборки поднимаются, чтобы не допустить намокания ковра. Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ управляется с помощью приложения Mi Home и голосовых ассистентов. Лазерная система навигации LDS сканирует пространство на 360 градусов и выстраивает карты движения. Система S-Cross с широкой зоной структурированного света обеспечивает обнаружение препятствий и их преодоление пылесосом в разных условиях освещенности. Станция самоочистки в автоматическом режиме моет и сушит швабры по завершению уборки. Собранный мусор опустошается в мешок. Внутри станции расположен резервуар для воды объемом 4 л.
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Теги товара: белые
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки
Теги товара: белые
Достоинства:
быстрый,легко подключается
Комментарий:
Всегда было лень мыть и чистить полы дома,а вот с ним намного легче) Очень быстро убирает,легко подключается к телефону,а станция вмещается дома с легкостью,но иногда немного тупит,может врезаться и долго стоять в одном месте
Достоинства:
Качественно пылесосит, нет пропусков при уборке. Убирает все крошки, даже в углах.
Комментарий:
Это первый робот пылесос которым пользуюсь. Очень рада, что появился такой помощник, зарядки хватает чтобы помыть 100 м2 на максимальной мощности.
Достоинства:
Хорошо и пылесосит и моет. Самостоятельный, обслуживание требуется только после уборки. Управление из приложения, русифицируется, сопровождает уборку смешными комментариями.
Комментарий:
После мытья пола насадки лучше постирать и высушить самостоятельно, не считаю это недостатком.
Достоинства:
Очень тихий, полностью самостоятельный пылесос, очищать нужно только контейнеры и периодически мыть поддон
Комментарий:
Пользуюсь почти месяц и не могу нарадоваться. Ежедневную уборку выставляю в приложении на вечер и прихожу с работы в чистый дом.
Достоинства:
Не громкий,быстрый
Комментарий:
Очень умный пылесос, быстро всё убирает,один раз пройдется и уберет всю пыль) Не громкий,станция легко вмещается в квартире,быстро подключается
Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ EU (BHR8124EU)
Достоинства:
быстрый,легко подключается
Комментарий:
Всегда было лень мыть и чистить полы дома,а вот с ним намного легче) Очень быстро убирает,легко подключается к телефону,а станция вмещается дома с легкостью,но иногда немного тупит,может врезаться и долго стоять в одном месте
Достоинства:
Качественно пылесосит, нет пропусков при уборке. Убирает все крошки, даже в углах.
Комментарий:
Это первый робот пылесос которым пользуюсь. Очень рада, что появился такой помощник, зарядки хватает чтобы помыть 100 м2 на максимальной мощности.
Достоинства:
Хорошо и пылесосит и моет. Самостоятельный, обслуживание требуется только после уборки. Управление из приложения, русифицируется, сопровождает уборку смешными комментариями.
Комментарий:
После мытья пола насадки лучше постирать и высушить самостоятельно, не считаю это недостатком.
Достоинства:
Очень тихий, полностью самостоятельный пылесос, очищать нужно только контейнеры и периодически мыть поддон
Комментарий:
Пользуюсь почти месяц и не могу нарадоваться. Ежедневную уборку выставляю в приложении на вечер и прихожу с работы в чистый дом.
Достоинства:
Не громкий,быстрый
Комментарий:
Очень умный пылесос, быстро всё убирает,один раз пройдется и уберет всю пыль) Не громкий,станция легко вмещается в квартире,быстро подключается