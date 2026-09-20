Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White
Робот-пылесос Dreame — это современное и эффективное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Оснащённый мощным аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч, он способен работать автономно до 240 минут, что позволяет охватить площадь уборки до 224 кв.м на одном заряде. Устройство выполнено в элегантном белом цвете и весит всего 3,21 кг. Благодаря своему интеллектуальному управлению, робот-пылесос может выполнять как сухую, так и влажную уборку, обеспечивая блестящий результат в любых условиях. Уровень шума, производимый устройством, составляет всего 65 дБ, что позволяет использовать его даже тогда, когда вы дома, не доставляя дискомфорта. Пылесос Dreame комплектуется одной универсальной насадкой и оснащён Li-Ion аккумулятором, который заряжается за 360 минут. Потребляемая мощность в 75 Вт гарантирует эффективное всасывание и качественную уборку различных типов поверхностей. Компактная базовая станция шириной 130 мм занимает минимум места, аккуратно вписываясь в интерьер вашего дома. С таким аксессуаром как робот-пылесос Dreame, уборка станет менее обременительной, позволяя вам уделять время более важным делам.
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