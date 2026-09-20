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Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White

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Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 1
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 2
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 3
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 4
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 5
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 6
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 7
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 8
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 9
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 10
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 11
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 12
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 13
Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.57 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
4
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 1
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 2
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 3
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 4
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 5
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 6
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 7
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 8
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 9
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 10
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 11
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 12
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 13
  • Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680732
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.57 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
насадка для влажной уборки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
4
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
224
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х39х15
Вес, кг.
5.3

Описание товара Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White

Робот-пылесос Dreame — это современное и эффективное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Оснащённый мощным аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч, он способен работать автономно до 240 минут, что позволяет охватить площадь уборки до 224 кв.м на одном заряде. Устройство выполнено в элегантном белом цвете и весит всего 3,21 кг. Благодаря своему интеллектуальному управлению, робот-пылесос может выполнять как сухую, так и влажную уборку, обеспечивая блестящий результат в любых условиях. Уровень шума, производимый устройством, составляет всего 65 дБ, что позволяет использовать его даже тогда, когда вы дома, не доставляя дискомфорта. Пылесос Dreame комплектуется одной универсальной насадкой и оснащён Li-Ion аккумулятором, который заряжается за 360 минут. Потребляемая мощность в 75 Вт гарантирует эффективное всасывание и качественную уборку различных типов поверхностей. Компактная базовая станция шириной 130 мм занимает минимум места, аккуратно вписываясь в интерьер вашего дома. С таким аксессуаром как робот-пылесос Dreame, уборка станет менее обременительной, позволяя вам уделять время более важным делам.

Отзывы о товаре Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen 2 White




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
6000 Па
Емкость пылесборника
0.57 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
насадка для влажной уборки
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
4
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
224
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame — это современное и эффективное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Оснащённый мощным аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч, он способен работать автономно до 240 минут, что позволяет охватить площадь уборки до 224 кв.м на одном заряде. Устройство выполнено в элегантном белом цвете и весит всего 3,21 кг. Благодаря своему интеллектуальному управлению, робот-пылесос может выполнять как сухую, так и влажную уборку, обеспечивая блестящий результат в любых условиях. Уровень шума, производимый устройством, составляет всего 65 дБ, что позволяет использовать его даже тогда, когда вы дома, не доставляя дискомфорта. Пылесос Dreame комплектуется одной универсальной насадкой и оснащён Li-Ion аккумулятором, который заряжается за 360 минут. Потребляемая мощность в 75 Вт гарантирует эффективное всасывание и качественную уборку различных типов поверхностей. Компактная базовая станция шириной 130 мм занимает минимум места, аккуратно вписываясь в интерьер вашего дома. С таким аксессуаром как робот-пылесос Dreame, уборка станет менее обременительной, позволяя вам уделять время более важным делам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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