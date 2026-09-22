Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.35 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
обычная уборка, турборежим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717182
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.35 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
обычная уборка, турборежим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
70
Время зарядки, мин
390
Ширина робота-пылесоса, мм
340
Ширина базовой станции, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х35
Вес, кг.
9.5
Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White
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Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.35 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
обычная уборка, турборежим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Станция самоочистки
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
70
Время зарядки, мин
390
Ширина робота-пылесоса, мм
340
Ширина базовой станции, мм
160
Страна производитель
Китай
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, белые
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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