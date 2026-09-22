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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White

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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 1
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 2
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 3
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 4
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 5
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 6
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 7
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 8
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 9
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 10
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 11
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 12
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 13
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 14
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 15
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 16
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 17
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 18
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 19
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 20
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 21
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 22
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 23
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 24
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 25
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 26
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 27
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 28
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 29
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 30
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 31
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 32
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 33
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 34
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 35
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 36
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 37
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 38
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 39
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 40
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 41
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 42
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 43
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 44
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 45
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 46
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 47
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 48
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 49
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.35 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
обычная уборка, турборежим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 1
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 2
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 3
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 4
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 5
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 6
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 7
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 8
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 9
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 10
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 11
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 12
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 13
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 14
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 15
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 16
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 17
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 18
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 19
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 20
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 21
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 22
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 23
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 24
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 25
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 26
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 27
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 28
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 29
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 30
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 31
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 32
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 33
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 34
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 35
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 36
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 37
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 38
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 39
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 40
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 41
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 42
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 43
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 44
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 45
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 46
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 47
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 48
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 49
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717182
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.35 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
обычная уборка, турборежим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
70
Время зарядки, мин
390
Ширина робота-пылесоса, мм
340
Ширина базовой станции, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х37х35
Вес, кг.
9.5

Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White

Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White

Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
0.35 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
обычная уборка, турборежим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Станция самоочистки
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
70
Время зарядки, мин
390
Ширина робота-пылесоса, мм
340
Ширина базовой станции, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H40 (BHR07XBEU) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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