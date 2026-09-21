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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 1
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 2
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 3
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 4
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 5
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 6
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 7
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 8
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 9
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 10
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 11
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 12
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 13
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 14
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
700 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Продолжительность автономной уборки, мин
285
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711285
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
700 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
Робот-пылесос 1Док-станция 1Основная щетка и защита щетки 1Боковая щетка 1Салфетка для швабры 1Пылесборник 1Резервуар для воды 1Мешок для пыли 1Пластина расширения рампы базовой станции 1Шнур питания 1Руководство пользователя 1Краткое руководство по эксплуатации 1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент, Siri
Датчики
Датчики перепадов высоты, Датчики препятствий, ИК-датчик, Лазерный датчик, Сканер LiDAR
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
285
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х15
Вес, кг.
3.78

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black

Роботы-пылесосы Dreame представляют собой высокотехнологичные устройства, которые упрощают процесс уборки вашего дома. Эти модели оснащены мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Тип аккумулятора — Li-Ion, что гарантирует надежность и долгий срок службы. Ширина робота составляет 350 мм, что позволяет ему с легкостью маневрировать в ограниченном пространстве и проникать в труднодоступные места. В комплекте поставляется одна насадка, идеально подходящая для выполнения повседневной уборки. Время зарядки составляет 360 минут, что позволяет роботу быть полностью готовым к эксплуатации в течение нескольких часов. С роботом-пылесосом Dreame уборка становится менее утомительной и более эффективной, благодаря чему вы можете посвятить больше времени и внимания важным делам и отдыху.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum D20 (RLD35GA) Black




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
700 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
Робот-пылесос 1Док-станция 1Основная щетка и защита щетки 1Боковая щетка 1Салфетка для швабры 1Пылесборник 1Резервуар для воды 1Мешок для пыли 1Пластина расширения рампы базовой станции 1Шнур питания 1Руководство пользователя 1Краткое руководство по эксплуатации 1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Google Ассистент, Siri
Датчики
Датчики перепадов высоты, Датчики препятствий, ИК-датчик, Лазерный датчик, Сканер LiDAR
Развернуть
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
285
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Роботы-пылесосы Dreame представляют собой высокотехнологичные устройства, которые упрощают процесс уборки вашего дома. Эти модели оснащены мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Тип аккумулятора — Li-Ion, что гарантирует надежность и долгий срок службы. Ширина робота составляет 350 мм, что позволяет ему с легкостью маневрировать в ограниченном пространстве и проникать в труднодоступные места. В комплекте поставляется одна насадка, идеально подходящая для выполнения повседневной уборки. Время зарядки составляет 360 минут, что позволяет роботу быть полностью готовым к эксплуатации в течение нескольких часов. С роботом-пылесосом Dreame уборка становится менее утомительной и более эффективной, благодаря чему вы можете посвятить больше времени и внимания важным делам и отдыху.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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