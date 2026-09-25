Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 330 руб.
В наличии
Код товара: 733868
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
зарядная станция (1 шт.), боковая щетка (1 шт.), салфетки (1 шт.), документация
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса
Станция самоочистки
нет
Объем пылесборника станции, мл
330
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х14
Вес, кг.
5.05
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA)
Робот-пылесос Trouver — это лёгкое и компактное решение для эффективной уборки. Весит всего 2,8 кг — перемещать и хранить его легко. Мощный аккумулятор на 3200 мА·ч обеспечивает уборку до 175 м? на одном заряде, что отлично подойдёт для средних и крупных квартир. Устройство выполняет влажную уборку и снабжено одной насадкой — всё просто и удобно. Объём пылесборника 330 мл позволяет без лишних хлопот поддерживать чистоту. Белый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Trouver работает с системой «Умный дом Яндекса» — вы сможете управлять уборкой через голосового помощника Алиса, не вставая с дивана. Станция самоочистки не предусмотрена — все под контролем пользователя.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Теги товара: с Алисой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 980 руб.4495 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (R...
-
В наличииЦена 45 390 руб.11348 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU (RLL53SE) Whit...
-
В наличииЦена 48 990 руб.12248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame L40 Ultra VE (RTD33TE) Black
-
В наличииЦена 85 620 руб.21405 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE)
-
В наличииЦена 88 990 руб. 99 990 руб.22248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) B...
-
В наличииЦена 94 830 руб.23708 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Compl...
-
В наличииЦена 101 130 руб.25283 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum V50 Ultra Complete (RLV72LE-1...
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
зарядная станция (1 шт.), боковая щетка (1 шт.), салфетки (1 шт.), документация
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса
Станция самоочистки
нет
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
330
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Страна производитель
Китай
Робот-пылесос Trouver — это лёгкое и компактное решение для эффективной уборки. Весит всего 2,8 кг — перемещать и хранить его легко. Мощный аккумулятор на 3200 мА·ч обеспечивает уборку до 175 м? на одном заряде, что отлично подойдёт для средних и крупных квартир. Устройство выполняет влажную уборку и снабжено одной насадкой — всё просто и удобно. Объём пылесборника 330 мл позволяет без лишних хлопот поддерживать чистоту. Белый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Trouver работает с системой «Умный дом Яндекса» — вы сможете управлять уборкой через голосового помощника Алиса, не вставая с дивана. Станция самоочистки не предусмотрена — все под контролем пользователя.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Теги товара: с Алисой
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Теги товара: с Алисой
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) - стоимость товара 13330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA)