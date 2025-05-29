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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White

27 Отзывы
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
400 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Режимы уборки
12
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
12 490 руб.  19 990 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678936
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White
12 490 руб. -38%
19 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
400 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
робот-пылесос, пылесборник, адаптер питания, основная щетка, база для зарядки, боковая щетка, инструмент для очистки, документация, упаковка
Цвет
белый
Режимы уборки
12
Датчики
лазерный дальномер, датчик движения вдоль стен, датчик перепадов высоты, датчик препятствий, датчик распознавания ковров
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
45
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
90
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Размеры в упаковке, см
46х38х15
Вес, кг.
3.5

Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White

Оснащенный мощным всасывающим вентилятором 5000 Па и 3 режимами мощности, он легко удаляет пыль и волосы с пола и из труднодоступных щелей, обеспечивая глубокую очистку пола. Мусорный контейнер большой вместимости 2-в-1 с резервуаром для воды. Попрощайтесь с частым опорожнением мусорного контейнера и наполнением резервуара для воды. Мусорное ведро объемом 400 мл: опорожняется только по выходным. Резервуар для воды объемом 270 мл: нет необходимости в частой дозаправке. Зигзагообразный маршрут пылесоса и Y-образный маршрут мытья полов. Зигзагообразный маршрут обеспечивает максимальную эффективность очистки, а Y-образный маршрут специально разработан для мытья полов и имитирует ручную уборку путем протирания одной и той же поверхности в двух направлениях, что позволяет легко удалять пятна. Диапазон обнаружения 360 градусов. Xiaomi Robot Vacuum S20 может быстро сканировать свое окружение, чтобы создавать точные планы дома в приложении Mi Home/Xiaomi Home и планировать наиболее эффективные маршруты уборки. Позвольте этому роботу-пылесосу показать вам, насколько он может быть умным. Меньше пропущенных мест, меньше повторяющихся областей и меньше случаев потери ориентации. Лазерная навигация — это передовая и проверенная навигационная технология в отрасли в отличие от vSLAM и инерциальной навигации. Она имеет много преимуществ, таких как высокоточное позиционирование, более точные измерения и более стабильная работа. Меньше столкновений и меньше вероятность застревания. Встроенные датчики позволяют Xiaomi Robot Vacuum S20 легко распознавать сложную обстановку, эффективно снижая вероятность столкновений, падений и других проблем, обеспечивая более комфортную уборку. Используйте приложение Mi Home/Xiaomi Home для удаленного управления роботом-пылесосом и отслеживания хода уборки. Голосовое управление работает с Amazon Alexa или Google Assistant. Благодаря небольшому размеру и простому дизайну, робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 подойдет практически для любого дома.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
классная вещь,каждой хозяйке в помощь. спасибо продавцу за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, меня устраивает качество и скорость уборки, есть возможность выбрать уровень всасывания, что соответственно меняет уровень шума. Всё супер
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Айк Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает без нареканий, пользуемся уже в течении месяца
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дарья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Я влюбилась. Это мой первый робот, он такая умничка. Не нарадуюсь! Убирает и моет отлично, к Алисе подрубила. Команды работают
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
светлана

Достоинства:


Комментарий:
Всё нравиться работает хорошо пылесосит моет рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
шустрый, очень тихий при стандартной уборке,в своём сегменте неплох, но, учитывайте,что для большой площади не подойдёт, 60кв предел его зарядки на турбо режиме, а то и меньше. Заряжается достаточно быстро, препятствий для него практически нет, двигает всё, что можно передвинуть,так хочет работать
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный робот-пылесос! Выстраивает маршрут и прибирает за васХороший помощник для дома!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анжелла У.

Достоинства:


Комментарий:
ооооочень понравился пылесос,у меня 3 кота проблема с шерстью решена,теперь он мой любимчик ,я его назвала Робертом
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вещь в хозяйстве! для поддержания чистоты!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Алекс К.

Достоинства:


Комментарий:
Робот пылесос ксяоми, новый, оригинал, опыт использования неделю - вроде всё работает нормально. Брал подобный, но без лазера около 6 лет назад, этот работает на удивление в разы тише.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Евгения Л.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление - круто! Подключение простое, говорит понятно на Английском, всасывает хорошо! Еще не мыли им, потом дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает, пока всё функции не попробовал
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький помощник по дому. Если перепрошить ему озвучку будет ругаться что в доме грязно
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший помощник для поддержания порядка, хорошо собирает кошачью шерсть. К приложению подключили без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный,по сравнению с тем что было до этого,этот вообще бесшумный
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
К пылесосу вопросов нет, но приложение очень мудреное. Видимо еще не разобрался. По поводу шумности, для кого как мне нормально в частном доме. Если квартира наверное будет шумновато. В целом товар хороший, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
заказал, привезли за час, подключил к телефону Ксиаоми, через приложение ми хоум, всё просто, понятно, лазает везде, убирает хорошо, поставил прикольную озвучку из интернета прям с сайта, надеюсь будет служить верой и правдой!
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
алексей

Достоинства:


Комментарий:
купил подарок маме на день рождение. она довольна, отец холит следит за пылесосом, чтоб проходил весь пол!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично. товар надлежащего качества. пришёл в коробке. в инструкции написано. что коробка перед отправкой проверяется на качество товара. поэтому вскрыта была. моет хорошо. карту быстро собрал. покупкой пока доволен. пользовался неделю.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравился пылесос,мой лучший помощник.Всё работает идеально.Карту построил,убирает отлично,мне нравится.Приложение очень удобное,без всяких реклам,удобно пользоваться.Спасибо вам за такого помощника.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень боялась купленных отзывов , слишком хорошо тут пишут . Рискнула, заказала. Классный пылик , собирает прилично ( две собаки дома ) Подключился в ми хоум быстро С Алисой дружит , так же добавился в умный дом без проблем Дистанционно запускаю , все ок Достался за 16к Рекомендую 100%
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
убирается достаточно хорошо, залезает во всякие места, о которых человеческий мозг не подумает, а руки не дотянутся. ориентируется хорошо, если нет проводов и предметов на полу, то у него не возникает никаких проблем. карту составляет точно. 4 звёзды ставлю потому, что очень мало зарядки (на 60 квадратов заряжается между уборкой, если стоит турбо режим и мойка полов) и пару раз он застревал, приходилось его вылавливать и нести на базу или просто помогать!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное. Теща рада подарку. У меня Mijia 1C 4 года уже. Боевой! Помаленьку сыплется, но починябельно, своими силами. Так что, доверяя конторе, взял зверька в подарок. На др особо времени небыло настраивать, тупо запустили почекать. Старательно обследовал помещение, забавно позадирал лапку на плинтуса, и послушно приполз на базу по кнопке.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Карту построил , убирает хорошо , даже в труднодоступных местах . При настройки карты врезается во все , но при уборки все в порядке , ездит аккуратно . С пылью , шерстью справляется на ура , даже крупный мусор попался , он его всосал ))) в общем нравится такой помощник . Хотя бы под ногами нет шерсти , ну, а углы и плинтуса , понятное дело что надо мыть самостоятельно . 3 режима мощности . Настраивается легко и быстро .
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Степан О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос брал в подарок маме мама в восторге
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Даниил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Первый робот пылесос в нашей квартире и самые приятные впечатления от первого запуска. Следуя по пунктам инструкции, удалось достаточно быстро и точно настроить нового помощника в уборке квартиры. Отсканировав комнаты, включая прихожую, спальню, гостиную и ванную, робот приступил к уборке 2-в-1, включаю сухую и влажную. Удобно, что можно выбрать уровень шума, уровень подачи воды, настроить расписание уборок (пока выставили на утро и вечер перед приходом с работы). Подойдет, как и любой другой робот-пылесос, в квартиру или дом, где есть домашние животные и вы так же, как и мы, страдаете засильем шерсти от питомцев. Понятно, что данный инструмент - не конечное решение по содержанию площади в чистоте, все-таки и своими руками с использованием вертикального пылесоса нужно будет более тщательно убирать. Но вот все первичное, что лежит на полу, он достаточно хорошо убирает. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
тихий моет и пылесосит хорошо,можно пореже убираться



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
400 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
робот-пылесос, пылесборник, адаптер питания, основная щетка, база для зарядки, боковая щетка, инструмент для очистки, документация, упаковка
Цвет
белый
Режимы уборки
12
Датчики
лазерный дальномер, датчик движения вдоль стен, датчик перепадов высоты, датчик препятствий, датчик распознавания ковров
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
45
Развернуть
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
90
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Описание
Оснащенный мощным всасывающим вентилятором 5000 Па и 3 режимами мощности, он легко удаляет пыль и волосы с пола и из труднодоступных щелей, обеспечивая глубокую очистку пола. Мусорный контейнер большой вместимости 2-в-1 с резервуаром для воды. Попрощайтесь с частым опорожнением мусорного контейнера и наполнением резервуара для воды. Мусорное ведро объемом 400 мл: опорожняется только по выходным. Резервуар для воды объемом 270 мл: нет необходимости в частой дозаправке. Зигзагообразный маршрут пылесоса и Y-образный маршрут мытья полов. Зигзагообразный маршрут обеспечивает максимальную эффективность очистки, а Y-образный маршрут специально разработан для мытья полов и имитирует ручную уборку путем протирания одной и той же поверхности в двух направлениях, что позволяет легко удалять пятна. Диапазон обнаружения 360 градусов. Xiaomi Robot Vacuum S20 может быстро сканировать свое окружение, чтобы создавать точные планы дома в приложении Mi Home/Xiaomi Home и планировать наиболее эффективные маршруты уборки. Позвольте этому роботу-пылесосу показать вам, насколько он может быть умным. Меньше пропущенных мест, меньше повторяющихся областей и меньше случаев потери ориентации. Лазерная навигация — это передовая и проверенная навигационная технология в отрасли в отличие от vSLAM и инерциальной навигации. Она имеет много преимуществ, таких как высокоточное позиционирование, более точные измерения и более стабильная работа. Меньше столкновений и меньше вероятность застревания. Встроенные датчики позволяют Xiaomi Robot Vacuum S20 легко распознавать сложную обстановку, эффективно снижая вероятность столкновений, падений и других проблем, обеспечивая более комфортную уборку. Используйте приложение Mi Home/Xiaomi Home для удаленного управления роботом-пылесосом и отслеживания хода уборки. Голосовое управление работает с Amazon Alexa или Google Assistant. Благодаря небольшому размеру и простому дизайну, робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 подойдет практически для любого дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
классная вещь,каждой хозяйке в помощь. спасибо продавцу за качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, меня устраивает качество и скорость уборки, есть возможность выбрать уровень всасывания, что соответственно меняет уровень шума. Всё супер
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Айк Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает без нареканий, пользуемся уже в течении месяца
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дарья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Я влюбилась. Это мой первый робот, он такая умничка. Не нарадуюсь! Убирает и моет отлично, к Алисе подрубила. Команды работают
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
светлана

Достоинства:


Комментарий:
Всё нравиться работает хорошо пылесосит моет рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
шустрый, очень тихий при стандартной уборке,в своём сегменте неплох, но, учитывайте,что для большой площади не подойдёт, 60кв предел его зарядки на турбо режиме, а то и меньше. Заряжается достаточно быстро, препятствий для него практически нет, двигает всё, что можно передвинуть,так хочет работать
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный робот-пылесос! Выстраивает маршрут и прибирает за васХороший помощник для дома!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анжелла У.

Достоинства:


Комментарий:
ооооочень понравился пылесос,у меня 3 кота проблема с шерстью решена,теперь он мой любимчик ,я его назвала Робертом
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вещь в хозяйстве! для поддержания чистоты!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Алекс К.

Достоинства:


Комментарий:
Робот пылесос ксяоми, новый, оригинал, опыт использования неделю - вроде всё работает нормально. Брал подобный, но без лазера около 6 лет назад, этот работает на удивление в разы тише.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Евгения Л.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление - круто! Подключение простое, говорит понятно на Английском, всасывает хорошо! Еще не мыли им, потом дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает, пока всё функции не попробовал
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький помощник по дому. Если перепрошить ему озвучку будет ругаться что в доме грязно
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший помощник для поддержания порядка, хорошо собирает кошачью шерсть. К приложению подключили без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный,по сравнению с тем что было до этого,этот вообще бесшумный
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Кирилл К.

Достоинства:


Комментарий:
К пылесосу вопросов нет, но приложение очень мудреное. Видимо еще не разобрался. По поводу шумности, для кого как мне нормально в частном доме. Если квартира наверное будет шумновато. В целом товар хороший, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
заказал, привезли за час, подключил к телефону Ксиаоми, через приложение ми хоум, всё просто, понятно, лазает везде, убирает хорошо, поставил прикольную озвучку из интернета прям с сайта, надеюсь будет служить верой и правдой!
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
алексей

Достоинства:


Комментарий:
купил подарок маме на день рождение. она довольна, отец холит следит за пылесосом, чтоб проходил весь пол!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично. товар надлежащего качества. пришёл в коробке. в инструкции написано. что коробка перед отправкой проверяется на качество товара. поэтому вскрыта была. моет хорошо. карту быстро собрал. покупкой пока доволен. пользовался неделю.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравился пылесос,мой лучший помощник.Всё работает идеально.Карту построил,убирает отлично,мне нравится.Приложение очень удобное,без всяких реклам,удобно пользоваться.Спасибо вам за такого помощника.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень боялась купленных отзывов , слишком хорошо тут пишут . Рискнула, заказала. Классный пылик , собирает прилично ( две собаки дома ) Подключился в ми хоум быстро С Алисой дружит , так же добавился в умный дом без проблем Дистанционно запускаю , все ок Достался за 16к Рекомендую 100%
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
убирается достаточно хорошо, залезает во всякие места, о которых человеческий мозг не подумает, а руки не дотянутся. ориентируется хорошо, если нет проводов и предметов на полу, то у него не возникает никаких проблем. карту составляет точно. 4 звёзды ставлю потому, что очень мало зарядки (на 60 квадратов заряжается между уборкой, если стоит турбо режим и мойка полов) и пару раз он застревал, приходилось его вылавливать и нести на базу или просто помогать!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное. Теща рада подарку. У меня Mijia 1C 4 года уже. Боевой! Помаленьку сыплется, но починябельно, своими силами. Так что, доверяя конторе, взял зверька в подарок. На др особо времени небыло настраивать, тупо запустили почекать. Старательно обследовал помещение, забавно позадирал лапку на плинтуса, и послушно приполз на базу по кнопке.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Карту построил , убирает хорошо , даже в труднодоступных местах . При настройки карты врезается во все , но при уборки все в порядке , ездит аккуратно . С пылью , шерстью справляется на ура , даже крупный мусор попался , он его всосал ))) в общем нравится такой помощник . Хотя бы под ногами нет шерсти , ну, а углы и плинтуса , понятное дело что надо мыть самостоятельно . 3 режима мощности . Настраивается легко и быстро .
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Степан О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос брал в подарок маме мама в восторге
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Даниил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Первый робот пылесос в нашей квартире и самые приятные впечатления от первого запуска. Следуя по пунктам инструкции, удалось достаточно быстро и точно настроить нового помощника в уборке квартиры. Отсканировав комнаты, включая прихожую, спальню, гостиную и ванную, робот приступил к уборке 2-в-1, включаю сухую и влажную. Удобно, что можно выбрать уровень шума, уровень подачи воды, настроить расписание уборок (пока выставили на утро и вечер перед приходом с работы). Подойдет, как и любой другой робот-пылесос, в квартиру или дом, где есть домашние животные и вы так же, как и мы, страдаете засильем шерсти от питомцев. Понятно, что данный инструмент - не конечное решение по содержанию площади в чистоте, все-таки и своими руками с использованием вертикального пылесоса нужно будет более тщательно убирать. Но вот все первичное, что лежит на полу, он достаточно хорошо убирает. Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
тихий моет и пылесосит хорошо,можно пореже убираться


Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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