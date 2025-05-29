Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White

Оснащенный мощным всасывающим вентилятором 5000 Па и 3 режимами мощности, он легко удаляет пыль и волосы с пола и из труднодоступных щелей, обеспечивая глубокую очистку пола. Мусорный контейнер большой вместимости 2-в-1 с резервуаром для воды. Попрощайтесь с частым опорожнением мусорного контейнера и наполнением резервуара для воды. Мусорное ведро объемом 400 мл: опорожняется только по выходным. Резервуар для воды объемом 270 мл: нет необходимости в частой дозаправке. Зигзагообразный маршрут пылесоса и Y-образный маршрут мытья полов. Зигзагообразный маршрут обеспечивает максимальную эффективность очистки, а Y-образный маршрут специально разработан для мытья полов и имитирует ручную уборку путем протирания одной и той же поверхности в двух направлениях, что позволяет легко удалять пятна. Диапазон обнаружения 360 градусов. Xiaomi Robot Vacuum S20 может быстро сканировать свое окружение, чтобы создавать точные планы дома в приложении Mi Home/Xiaomi Home и планировать наиболее эффективные маршруты уборки. Позвольте этому роботу-пылесосу показать вам, насколько он может быть умным. Меньше пропущенных мест, меньше повторяющихся областей и меньше случаев потери ориентации. Лазерная навигация — это передовая и проверенная навигационная технология в отрасли в отличие от vSLAM и инерциальной навигации. Она имеет много преимуществ, таких как высокоточное позиционирование, более точные измерения и более стабильная работа. Меньше столкновений и меньше вероятность застревания. Встроенные датчики позволяют Xiaomi Robot Vacuum S20 легко распознавать сложную обстановку, эффективно снижая вероятность столкновений, падений и других проблем, обеспечивая более комфортную уборку. Используйте приложение Mi Home/Xiaomi Home для удаленного управления роботом-пылесосом и отслеживания хода уборки. Голосовое управление работает с Amazon Alexa или Google Assistant. Благодаря небольшому размеру и простому дизайну, робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 подойдет практически для любого дома.