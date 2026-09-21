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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black - фото 1
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black - фото 2
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black - фото 3
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000
Емкость пылесборника
0.570
Кол-во насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
сухая и влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса
Продолжительность автономной уборки, мин
120
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712449
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000
Емкость пылесборника
0.570
Кол-во насадок в комплекте
3
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
док-станция, документация, инструмент для очистки, кабель питания, контейнер для влажной уборки, салфетка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
сухая и влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa
Датчики
датчик перепада высоты
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
70
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х20
Вес, кг.
3.3

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black

Робот-пылесос Dreame в стильном чёрном цвете сочетает в себе высокую автономность и универсальность. Мощный аккумулятор на 5200 мА·ч обеспечивает продолжительную работу без частых подзарядок, а зарядка занимает 360 минут. Лёгкий вес — всего 3,6 кг — позволяет легко перемещать устройство, если это понадобится. С Dreame уборка становится по-настоящему удобной: доступны как сухая, так и влажная уборка, а в комплекте сразу 3 насадки для разных задач. Благодаря поддержке работы в системах «Умный дом» — Amazon Alexa, Google Home, умный дом Яндекса — и совместимости с голосовыми помощниками Алиса и Alexa, управление пылесосом становится интуитивным и современным. Уровень шума в 65 дБ делает работу гаджета достаточно тихой для комфортного использования в любое время дня. Без лишней суеты — чистота с учетом всех современных технологий для вашего дома.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000
Емкость пылесборника
0.570
Кол-во насадок в комплекте
3
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
док-станция, документация, инструмент для очистки, кабель питания, контейнер для влажной уборки, салфетка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
сухая и влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса, Alexa
Развернуть
Датчики
датчик перепада высоты
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
70
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
360
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame в стильном чёрном цвете сочетает в себе высокую автономность и универсальность. Мощный аккумулятор на 5200 мА·ч обеспечивает продолжительную работу без частых подзарядок, а зарядка занимает 360 минут. Лёгкий вес — всего 3,6 кг — позволяет легко перемещать устройство, если это понадобится. С Dreame уборка становится по-настоящему удобной: доступны как сухая, так и влажная уборка, а в комплекте сразу 3 насадки для разных задач. Благодаря поддержке работы в системах «Умный дом» — Amazon Alexa, Google Home, умный дом Яндекса — и совместимости с голосовыми помощниками Алиса и Alexa, управление пылесосом становится интуитивным и современным. Уровень шума в 65 дБ делает работу гаджета достаточно тихой для комфортного использования в любое время дня. Без лишней суеты — чистота с учетом всех современных технологий для вашего дома.
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Отзывы


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