Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F10 (RLF11SA) Black
Робот-пылесос Dreame в стильном чёрном цвете сочетает в себе высокую автономность и универсальность. Мощный аккумулятор на 5200 мА·ч обеспечивает продолжительную работу без частых подзарядок, а зарядка занимает 360 минут. Лёгкий вес — всего 3,6 кг — позволяет легко перемещать устройство, если это понадобится. С Dreame уборка становится по-настоящему удобной: доступны как сухая, так и влажная уборка, а в комплекте сразу 3 насадки для разных задач. Благодаря поддержке работы в системах «Умный дом» — Amazon Alexa, Google Home, умный дом Яндекса — и совместимости с голосовыми помощниками Алиса и Alexa, управление пылесосом становится интуитивным и современным. Уровень шума в 65 дБ делает работу гаджета достаточно тихой для комфортного использования в любое время дня. Без лишней суеты — чистота с учетом всех современных технологий для вашего дома.
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