Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 (BHR084AEU)
Xiaomi Robot Vacuum S40 сочетает в себе мощное всасывание, продвинутую систему навигации и возможность одновременно выполнять сухую и влажную уборку. Это удобное решение для тех, кто хочет поддерживать дом в чистоте с минимальными усилиями. Эффективная уборка Главное преимущество модели — высокая мощность всасывания 10 000 Па, которая позволяет легко справляться с пылью, шерстью животных и крупным мусором. Пылесборник на 0,52 л вмещает достаточно грязи для уборки всей квартиры, а резервуар для воды объёмом 0,27 л обеспечивает полноценную влажную уборку. Навигация и сенсоры Благодаря системе LDS и множеству датчиков (обнаружения препятствий, перепадов высоты и столкновений) пылесос строит точную карту помещения и безопасно перемещается даже в сложной обстановке. Он легко преодолевает порожки до 20 мм и работает в четырёх режимах, подстраиваясь под разные типы поверхностей. Смарт-функции Управление полностью сосредоточено в смартфоне: можно задавать расписание, ограничивать зоны уборки, управлять картами комнат и регулировать подачу воды. Поддерживается голосовое управление через популярных ассистентов, что делает использование ещё комфортнее. Автономность и удобство Встроенный аккумулятор ёмкостью 5200 мАч обеспечивает до 180 минут непрерывной работы. После завершения уборки или при низком уровне заряда робот автоматически возвращается на док-станцию. Уровень шума в 65 дБ делает его работу тихой и ненавязчивой. Практичность и дизайн Xiaomi Robot Vacuum S40 выполнен в белом цвете с оранжевыми акцентами, выглядит стильно и современно. Высота корпуса всего 9,8 см позволяет устройству легко заезжать под мебель, а вес в 4,12 кг делает его достаточно лёгким для переноски.
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