Описание товара Робот-пылесос Dreame D30 Ultra CE (RTD32TE) Black

Робот-пылесос Dreame D30 Ultra CE позаботится о чистоте напольных покрытий, позволяя вам уделять время более важным делам. Это мощное устройство в черном цвете совмещает в себе сразу 2 функции: сухую и влажную уборку. Инновационная база с самоочисткой и мешком на 3,2 литра обеспечивает автономность в очистке пылесоса до 100 дней. Система сама промывает поддон от грязи, стирает швабры в воде и после сушит горячим воздухом. Технология всасывания Vormax с 5 уровнями мощности до 25000 Па легко справляется даже со сложными загрязнениями. Резиновая щетка равномерно очищает ковры и напольные покрытия, обеспечивая идеальное удаление волос, шерсти и пыли. Две вращающиеся швабры под давлением в процессе мытья пола хорошо удаляют стойкие пятна. Благодаря повороту корпуса швабра эффективно убирает пространство в углах и вдоль стен. Интеллектуальная система автоматически определит ворсовые поверхности и увеличит силу всасывания устройства для более глубокой очистки, а также поднимет насадки для влажной уборки на 10,5 мм. Особенностью беспроводного робота Дрими является объем аккумулятора на 5200 мАч, который дает возможность непрерывно выполнять уборку больших помещений. После работы устройство возвращается на станцию для подзарядки. Кроме того, при обнаружении порогов до 20 мм пылесос автоматически преодолеет препятствие, не прекращая очистку полов. Робот детально изучает объекты с помощью умной технологии 3DAdapt и выстраивает точные маршруты по карте. Кроме того, он идеален для владельцев домашних животных, так как определяет место обитание питомцев, качественно убирает шерсть и крупный корм. Доступно управление аккумуляторным пылесосом для дома с помощью голосовых помощников Алиса, Салют, Маруся, Сбер, Amazon Alexa, Google Assistant. В приложении Dreamehome можно настроить уровень подачи воды, стратегию уборки в доме, запретные для работ зоны и отслеживать процент зарядки. Насладитесь чистотой с моющим роботом-пылесосом для пола и ковров Dreame D30 Ultra CE!