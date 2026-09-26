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Робот-пылесос Dreame D30 Ultra CE (RTD32TE) Black купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame D30 Ultra CE (RTD32TE) Black

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Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 1
Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 2
Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 3
Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 4
Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 5
Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 6
Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 7
Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 8
Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 9
Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 10
Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
25 000 Па
Емкость пылесборника
300 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Продолжительность автономной уборки, мин
260
  • Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750285
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания
25 000 Па
Емкость пылесборника
300 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
76
Комплектация
Базовая станция - 1 шт, основная щётка (предустановленная) - 1 шт., робот-пылесос - 1 шт., контейнер для мусора (предустановленный, включая фильтр) - 1 шт., швабры (предустановленные) - 2 шт., держатель салфеток для швабры - 2 шт., пылесборники - 2 шт. (предустановленный - 1 шт.), боковая щётка (предустановленная) - 1 шт., защита щётки (предустановленная) - 1 шт., пластина для увеличения рампы док-станции PowerDock - 1 шт., краткое руководство по эксплуатации - 1 шт., руководство пользователя -
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Датчики
Lidar
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
260
Время зарядки, мин
210
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х43х42
Вес, кг.
18

Описание товара Робот-пылесос Dreame D30 Ultra CE (RTD32TE) Black

Робот-пылесос Dreame D30 Ultra CE позаботится о чистоте напольных покрытий, позволяя вам уделять время более важным делам. Это мощное устройство в черном цвете совмещает в себе сразу 2 функции: сухую и влажную уборку. Инновационная база с самоочисткой и мешком на 3,2 литра обеспечивает автономность в очистке пылесоса до 100 дней. Система сама промывает поддон от грязи, стирает швабры в воде и после сушит горячим воздухом. Технология всасывания Vormax с 5 уровнями мощности до 25000 Па легко справляется даже со сложными загрязнениями. Резиновая щетка равномерно очищает ковры и напольные покрытия, обеспечивая идеальное удаление волос, шерсти и пыли. Две вращающиеся швабры под давлением в процессе мытья пола хорошо удаляют стойкие пятна. Благодаря повороту корпуса швабра эффективно убирает пространство в углах и вдоль стен. Интеллектуальная система автоматически определит ворсовые поверхности и увеличит силу всасывания устройства для более глубокой очистки, а также поднимет насадки для влажной уборки на 10,5 мм. Особенностью беспроводного робота Дрими является объем аккумулятора на 5200 мАч, который дает возможность непрерывно выполнять уборку больших помещений. После работы устройство возвращается на станцию для подзарядки. Кроме того, при обнаружении порогов до 20 мм пылесос автоматически преодолеет препятствие, не прекращая очистку полов. Робот детально изучает объекты с помощью умной технологии 3DAdapt и выстраивает точные маршруты по карте. Кроме того, он идеален для владельцев домашних животных, так как определяет место обитание питомцев, качественно убирает шерсть и крупный корм. Доступно управление аккумуляторным пылесосом для дома с помощью голосовых помощников Алиса, Салют, Маруся, Сбер, Amazon Alexa, Google Assistant. В приложении Dreamehome можно настроить уровень подачи воды, стратегию уборки в доме, запретные для работ зоны и отслеживать процент зарядки. Насладитесь чистотой с моющим роботом-пылесосом для пола и ковров Dreame D30 Ultra CE!

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame D30 Ultra CE (RTD32TE) Black




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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания
25 000 Па
Емкость пылесборника
300 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
76
Комплектация
Базовая станция - 1 шт, основная щётка (предустановленная) - 1 шт., робот-пылесос - 1 шт., контейнер для мусора (предустановленный, включая фильтр) - 1 шт., швабры (предустановленные) - 2 шт., держатель салфеток для швабры - 2 шт., пылесборники - 2 шт. (предустановленный - 1 шт.), боковая щётка (предустановленная) - 1 шт., защита щётки (предустановленная) - 1 шт., пластина для увеличения рампы док-станции PowerDock - 1 шт., краткое руководство по эксплуатации - 1 шт., руководство пользователя -
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Датчики
Lidar
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Развернуть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
260
Время зарядки, мин
210
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame D30 Ultra CE позаботится о чистоте напольных покрытий, позволяя вам уделять время более важным делам. Это мощное устройство в черном цвете совмещает в себе сразу 2 функции: сухую и влажную уборку. Инновационная база с самоочисткой и мешком на 3,2 литра обеспечивает автономность в очистке пылесоса до 100 дней. Система сама промывает поддон от грязи, стирает швабры в воде и после сушит горячим воздухом. Технология всасывания Vormax с 5 уровнями мощности до 25000 Па легко справляется даже со сложными загрязнениями. Резиновая щетка равномерно очищает ковры и напольные покрытия, обеспечивая идеальное удаление волос, шерсти и пыли. Две вращающиеся швабры под давлением в процессе мытья пола хорошо удаляют стойкие пятна. Благодаря повороту корпуса швабра эффективно убирает пространство в углах и вдоль стен. Интеллектуальная система автоматически определит ворсовые поверхности и увеличит силу всасывания устройства для более глубокой очистки, а также поднимет насадки для влажной уборки на 10,5 мм. Особенностью беспроводного робота Дрими является объем аккумулятора на 5200 мАч, который дает возможность непрерывно выполнять уборку больших помещений. После работы устройство возвращается на станцию для подзарядки. Кроме того, при обнаружении порогов до 20 мм пылесос автоматически преодолеет препятствие, не прекращая очистку полов. Робот детально изучает объекты с помощью умной технологии 3DAdapt и выстраивает точные маршруты по карте. Кроме того, он идеален для владельцев домашних животных, так как определяет место обитание питомцев, качественно убирает шерсть и крупный корм. Доступно управление аккумуляторным пылесосом для дома с помощью голосовых помощников Алиса, Салют, Маруся, Сбер, Amazon Alexa, Google Assistant. В приложении Dreamehome можно настроить уровень подачи воды, стратегию уборки в доме, запретные для работ зоны и отслеживать процент зарядки. Насладитесь чистотой с моющим роботом-пылесосом для пола и ковров Dreame D30 Ultra CE!
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