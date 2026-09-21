Top.Mail.Ru
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 1
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 2
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 3
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 4
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 5
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 6
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 7
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 8
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 9
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 10
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 11
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 12
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 13
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 14
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 15
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 16
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Основной цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
15 л
Уровень шума, дБ
76
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 1
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 2
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 3
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 4
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 5
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 6
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 7
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 8
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 9
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 10
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 11
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 12
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 13
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 14
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 15
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 16
  • Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709027
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип уборки
сухая
Основной цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
15 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
76
Потребляемая мощность, Вт
100
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х40
Вес, кг.
7.75

Описание товара Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337

Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337

Отзывы о товаре Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип уборки
сухая
Основной цвет
черный, красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
15 л
Регулятор мощности
нет
Уровень шума, дБ
76
Потребляемая мощность, Вт
100
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос хозяйственный Kitfort КТ-5337 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...